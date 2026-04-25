Shirur Health : प्रसूतीकळा असह्य झालेल्या मातेला भररस्त्यातच द्यावा लागला बाळाला जन्म

शिरूर : प्रसूतीकळा असह्य झालेल्या एका मातेला भररस्त्यातच आज आपल्या बाळाला जन्म द्यावा लागला. रस्त्याकडेच्या पदपथावर, उन्हाचा तडाखा सुरू होण्यापूर्वीच हा प्रकार घडूनही या बाळ - बाळंतिणीच्या सुरक्षेसाठी डॉक्टर, नगरसेविका, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, रिक्षाचालक, पोलिस व मेडिकल दुकानदारांसह परिसरातील नागरीकांनी व विशेषतः रस्त्याने जाणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थीनी, तरूणी व महिलांनी प्रेमाचा घेराव घालीत, मायेचे पदर धरले.. .सुप्रिया नीतेश काळे (वय २३, रा. जोशीवाडी, शिरूर) असे रस्त्यावरच आपल्या बाळाला जन्म द्यावा लागलेल्या गरीब, अभागी मातेचे नाव असून, सरकारी रूग्णालयात दाखल करून न घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. आज सकाळी दहाच्या सुमारास प्रसूतीसाठी त्या पती व सासूसह येथील ग्रामीण रूग्णालयात गेल्या. मात्र खासगी रुग्णालयात जाण्यास सांगण्यात आल्याने तेथून त्या बाहेर पडल्या. पतीसह दूचाकीवरून शहरातील निर्माण प्लाझा परीसरातून जात असताना प्रसूतीकळा असह्य झाल्याने त्यांनी पतीला दूचाकी थांबविण्यास सांगितले व त्या रस्त्याकडेच्या पदपथावर जावून बसल्या आणि तेथेच त्यांनी बाळाला जन्म दिला. उन्हाची काहीली वाढू लागल्याने त्यांना घेरी येत होती तर पती व सासू येणारा - जाणारांकडे मदतीची याचना करीत होते. पत्रकार सुदर्शन दरेकर व मुकूंद ढोबळे हे त्या परीसरातून जात असताना घटनेचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी नगरसेविका व प्रसुतीतज्ज्ञ डॉ. सुनिता पोटे यांच्याशी संपर्क साधला. त्या नगरसेविका पूजा पोटावळे, सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णा चिपाडे यांच्यासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यावेळी माता बेशुद्धावस्थेत होती तर बाळाचीही हालचाल मंदावली होती..डॉ. पोटे यांच्या सूचनेनूसार तरूणी, महिलांनी तातडीने आपले ओढणी, स्टोल बाळ - बाळंतिणीभोवती धरले. नाळ कापून त्यांनी बाळ - बाळंतिणीवर प्राथमिक उपचार केले. यावेळी सभोवताली मोठी गर्दी जमली होती. बाळ - बाळंतिणीची अवस्था पाहून सगळेच चिंताग्रस्त होते. पोलिसांनीही घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक इतर मार्गाने वळविली. बाळाच्या रडण्याचा आवाज येताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. रिक्षाचालकांनी बाळ - बाळंतिणीला डॉ. पोटे यांच्या मीरा नर्सिंग होम मध्ये दाखल केले. सुखायू हॉस्पिटलचे डॉ. संकेत घोडे यांनी बाळाची तपासणी केली. बाळ - बाळंतिण सुखरूप असल्याचे डॉ. पोटे यांनी सांगितले..सरकारी रूग्णालयात दाखल करून घेण्यात आले नाही. इतर खासगी रूग्णालयात किंवा पुणे, नगर येथील रूग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिल्याने आम्ही तेथून नाईलाजास्तव बाहेर पडलो. वेळेत उपचार न मिळाल्याने इतर खासगी रूग्णालय शोधताना प्रसूतीकळा असह्य झाल्याने रस्त्यातच बाळाला जन्म द्यावा लागला. डॉ. सुनिता पोटे देवदूतासारख्या धावून आल्याने माझे बाळ वाचले असल्याचे या मातेने म्हटले असले तरी ही महिला ग्रामीण रूग्णालयात वा कुठल्याही सरकारी दवाखान्यात आली नसल्याचे, ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. तुषार पाटील यांनी सांगितले.