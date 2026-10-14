शिरूरमधील भंगार चोरीप्रकरणी आंदोलनाला संघटनांचा पाठिंबा

शिरूर, ता. १४ : शिरूर नगर परिषदेच्या हद्दीतील सुमारे ४० लाख रुपये किमतीच्या भंगार साहित्य चोरीप्रकरणी दोषींवर कारवाईच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या सत्याग्रह आंदोलनाला आज दुसऱ्या दिवशी विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला. पोलिसांशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला.
शिरूर नगर परिषदेच्या सेंटर शाळेच्या मैदानावर ठेवलेले पाच घंटागाड्या, टॅंकर, जप्त केलेल्या लोखंडी टपऱ्या व इतर सामान जून २०२२ मध्ये गायब झाले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला असला तरी, तपासात प्रगती नसल्याचा आरोप करत शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे यांनी मंगळवार (ता. १३) पासून पोलिस ठाण्यासमोर सत्याग्रह सुरू केला आहे. नगर परिषदेतीलच एका अधिकाऱ्याने हे साहित्य गायब केल्याचा आरोप बांडे यांनी केला आहे. दरम्यान, नगर परिषदेने हे आरोप फेटाळले असून पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन केणेकर, उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण व राकेश मुळीक यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. पुरावे सादर केल्यास कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन पोलिसांनी दिले. मात्र, चोरीची फिर्याद देणाऱ्यांचीच चौकशी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. या आंदोलनास शिरूर चालक युनियन, रिक्षा पंचायत, लहूजी शक्ती सेना आदींनी पाठिंबा दर्शविला.
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