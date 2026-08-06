Shirur Ghodnadi Incident: शिरूरजवळ घोडनदीत चाळीशीतील महिलेची उडी; प्रचंड प्रवाहात बेपत्ता, पोलिसांचा तपास सुरू

शिरूर : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील शिरूर शहरापासून जवळच सतरा कमानीच्या पूलावरून चाळीशीतील महिलेने घोडनदीपात्रात उडी मारल्याने परिसरात खळबळ उडाली. आज सायंकाळी पाच च्या सुमारास ही घटना घडली. डिंभे धरणातून सोडलेल्या विसर्गामुळे घोडनदी दूथडी भरून वाहात असून, पाण्याच्या लोंढ्याबरोबर ही महिला क्षणार्धात दिसेनाशी झाली. रात्री उशिरापर्यंत तीचा शोध घेतला जात होता..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनूसार, संबंधित चाळीस ते पंचेचाळीस वयोगटातील ही महिला सतरा कमानीच्या पूलावर बराच वेळ येरझारा घालत होती. त्यानंतर काही वेळ ती पूलाच्या कठड्यावरही जाऊन बसली. त्यानंतर क्षणार्धात तीने घोडनदी पात्रात उडी घेतली. घटनास्थळापासून काही अंतरावर पुण्याकडे जाणारी एक बस बंद पडल्याने ती दुरूस्तीसाठी आलेल्या कामगारांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी नदीपात्राकडे धाव घेतली. मात्र पाण्याचा वेग अधिक असल्याने त्यांना काहीही करता आले नाही. त्यांनी तातडीने याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. या महिलेला नदीपात्रात उडी मारताना अनेक जणांनी वाहनातून जाताना पाहिल्यानंतर ही वाहने परिसरात थांबली. त्यामुळे घटनास्थळी मोठ्या गर्दीसह वाहतूकही काळ विस्कळीत झाली..घटनेची माहिती मिळताच, शिरूर पोलिस घटनास्थळी पोहचले. परंतू घोडनदी पात्रातील पाण्याची खोली आणि वेग पाहता पात्रात उडी टाकलेल्या महिलेबाबत कुठलाही ठावठिकाणा लागला नाही. दरम्यान, या महिलेने आत्महत्या केली असावी, अशा प्राथमिक निष्कर्षाप्रत पोलिस आले असून, परिसरात या महिलेबाबत काही माहिती मिळते का, याचा शोध घेतला जात आहे. शिरूर शहरापासून जवळच सतरा कमानी पूल असून, लगत पारनेर व श्रीगोंदे या तालुक्यांची हद्द आहे. मग, आत्महत्या केलेली महिला नेमकी कुठली असावी, याविषयी पोलिस तपास करीत आहेत. शिरूर शहर व परिसरातील नदीकाठच्या गावातील पोलिस पाटलांना देखील याबाबत अवगत करण्यात आले असून शिरूर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.