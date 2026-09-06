Pune Highway Robbery: शिरूरमध्ये एसटी बस अडवून चालक-वाहकाला मारहाण; ₹८,९६० लुटले, चौघे जेरबंद, स्कॉर्पिओ जप्त

शिरूर : आपल्याकडील स्कॉर्पिओ जीप एसटी बसला आडवी लावून चालक - वाहकाला मारहाण करून त्यांच्याकडील सुमारे नऊ हजारांची रक्कम लुटणाऱ्या चौघांच्या टोळीला शिरूर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने सापळा रचून पकडले. हे हल्लेखोर व लुटारू अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका बड्या नेत्याच्या संपर्कात होते, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. .अजयकुमार शिनू चव्हाण (वय २४, रा. राष्ट्रप्रेम नगर, ता. हवेली, जि. पुणे, मूळ रा. चमना, ता. शहापूर, जि. यादगीर, कर्नाटक), सचिन अशोक घोलप (वय २२, रा. दिघी, ता. हवेली, जि. पुणे, मूळ रा. बोरगाव, गेवराई, जि. बीड), पवन मधुकर घोलप (वय २५) व आकाश सोमनाथ काळे (वय २१, दोघे रा. आळंदी, ता. खेड, जि. पुणे, मूळ रा. बोरगाव, ता. गेवराई, जि. बीड) अशी अटक केलेल्या चोरट्यांची नावे असून, शिरूर न्यायालयाने त्यांना मंगळवार (ता. ८) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या चौघांनी शुक्रवारी (ता. ४) मध्यरात्री दोन च्या सुमारास पुणे - अहिल्यानगर रस्त्यावर शिरूर शहरापासून जवळच न्हावरे फाटा (ता. शिरूर) येथे विनाक्रमांकाची काळ्या रंगाची स्कॉर्पिओ आडवी लावून पुण्याहून शिरूरच्या दिशेने जाणारी एसटी बस (क्र. एमएच १४ एनपी ०८३८) अडविली. आपल्या स्कॉर्पिओला बस घासली असल्याचा बनाव करून त्यांनी चालक संदीप गणपत थोरवे (रा. शिरूर) यांच्याकडे नूकसान भरपाईची मागणी केली. मात्र, बस घासली नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी थोरवे यांना बेदम मारहाण केली. त्यांना हल्लेखोरांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी वाहक सतीश अण्णासाहेब बाचकर हे धावून आले असता हल्लेखोरांनी त्यांनाही मारहाण करून त्यांच्याकडे प्रवाशांच्या तिकिटांतून जमा झालेली आठ हजार ९६० रूपयांची रोकड व बसची चावी जबरदस्तीने हिसकावून घेत बसवर दगडफेक करीत पोबारा केला. गाडीतून कोयते काढण्याची धमकी हल्लेखोरांनी दिल्याने प्रवाशांमध्येही घबराट पसरली होती..या घटनेनंतर चालक - वाहकांनी पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत स्थानिक गुन्हे शोध पथकाला तपासाच्या सूचना दिल्या. पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांच्यासह नीतेश थोरात, विजय शिंदे, नीरज पिसाळ, राहुल वाघमोडे, अंबादास थोरे, निखील रावडे, सचिन भोई, अजय पाटील व दादाराव नागरे या पथकाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवित हल्लेखोर चोरांचा ठावठिकाणा शोधून काढण्यासाठी गेले दोन दिवस अथक परिश्रम घेतले. शिरूर परिसरासह अहिल्यानगर, आळंदी, भोसरी, निगडी या भागातील शंभरहून अधिक सीसीटीव्ही फूटेजची पाहणी केली. तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे तपास करीत असताना काही संशयितांची नावे समजली. त्यातून सापळे लावून विविध ठिकाणांहून त्यांची धरपकड केली. आरोपींच्या अटकेबरोबरच त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेली काळ्या रंगाची स्कॉर्पिओ (क्र. एमएच १४ एनडब्ल्यू ५२३४) जीपदेखील जप्त करण्यात आली. पोलिस उपनिरीक्षक चव्हाण या गुन्ह्याचा पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.