Shirur Road Delivery Case: शिरूरमध्ये रस्त्यावर प्रसूतीची धक्कादायक घटना; आरोग्य विभागावर नाकर्तेपणाचे आरोप

शिरूर : शहरातील भररस्त्यावर आपल्या लेकराला जन्म द्यावा लागलेल्या आई व बाळाविषयी सर्वच स्तरांतून हळहळ व्यक्त केली जात असून, आरोग्य विभागावर नाकर्तेपणाचा आरोप करीत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. दरम्यान, नगरसेविका व प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. सुनिता पोटे यांच्या रूग्णालयात सुस्थितीत असलेल्या या आई व बाळाला भेटून अनेकांनी आज सांत्वन केले व विविध प्रकारची मदतही देऊ केली. .प्रसूतीकळा असह्य झाल्याने सुप्रिया नीतेश काळे (वय २३, रा. जोशीवाडी, शिरूर) या गरीब कुटूंबातील महिलेला काल शहरातील निर्माण प्लाझा परीसरात रस्त्याकडेला बाळाला जन्म द्यावा लागला. सरकारी रूग्णालयात दाखल करून न घेता इतर खासगी रूग्णालयात किंवा पुणे, नगर येथील रूग्णालयात जाण्यास सांगण्यात आले होते, असा आरोप त्यांनी व त्यांच्या कुटूंबियांनी केला असला तरी आरोग्य विभागाकडून हा आरोप फेटाळण्यात आला आहे. शिरूरच्या ग्रामीण रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. तुषार पाटील यांनी संबंधित महिला ग्रामीण रूग्णालयात कधीही गरोदरपणातील तपासणी, उपचार व तत्सम बाबींसाठी आली नव्हती. शिरूर शहर व परिसरातील कुठल्याही सरकारी रूग्णालयात त्या आल्याची नोंद नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी आरोग्य खात्याबाबत कालपासून शहर व परिसरात उलट - सुलट चर्चा आहेत. काही सामाजिक संघटनांनी काल रात्री उशिरा ग्रामीण रूग्णालयात जाऊन तेथील प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करून धारेवर धरले. रूग्ण रजिस्टरची तपासणीही काही सामाजिक संघटनांनी केली. मात्र, त्यात काळे यांच्या नावाचा उल्लेख आढळून आला नाही..दरम्यान, आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ग्रामीण रूग्णालयातून उपचार नाकारल्याने महिलेची रस्त्यातच प्रसूती झाल्याची बाब बातम्यांतून कळली असून, याबाबत आरोग्य विभागामार्फत गांभीर दखल घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी तातडीने चौकशी समिती गठीत करण्याच्या सूचना जिल्हा शल्य चिकित्सकांना दिल्या असून, चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जबाबदार वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले..रस्त्यावर प्रसूत झालेली आई व तीच्या बाळाला येथील मीरा नर्सिंग होम मध्ये पुढील उपचारार्थ दाखल केले असून, बाळ - बाळंतिणीची प्रकृती स्थिर असल्याचे त्यांच्यावर उपचार करणारे प्रसुतीतज्ज्ञ डॉ. सुनिता पोटे व बालरोगतज्ज्ञ डॉ. संकेत घोडे यांनी सांगितले. या घटनेनंतर शहरातून महिला व बाळाविषयी सहवेदना व्यक्त केली जात असून, नगरसेविका पूजा पोटावळे, चारूशिला कोळपकर, रिंकू जगताप, स्वीटी शिंदे यांच्यासह ॲक्टिव्ह सोशल फाऊंडेशनच्या प्रमुख कामिनी बाफणा, जिजाबाई दुर्गे, मंगल कौठाळे आदींनी या गरीब मातेची भेट घेत धीर दिला. कुणी या मातेला साडी दिली, कुणी तीच्या बाळासाठी कपडे दिले, कुणी मच्छरदाणी भेट दिली तर कुणी मायेने बाळाच्या हातावर शे - पन्नासच्या नोटा ठेवून आर्थिक मदतही केली..शिरूरमधील प्रसूतीची घटना जितकी ह्रदयस्पर्शी आहे तितकीच ग्रामीण रूग्णालयाबाबत समोर आलेली बाब अत्यंत गंभीर आहे. कागदपत्रांच्या कारणावरून गर्भवती महिलेला उपचार नाकारले जाणे हे वेदनादायक आणि अस्वीकार्य आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कुणालाही आरोग्यसेवा नाकारली जाता कामा नये. बाळ आणि मातेच्या सुरक्षिततेसाठी धावून आलेल्या शिरूरकरांचे व विशेषतः डॉ. सुनिता पोटे यांचे मनःपूर्वक आभार.डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार, शिरूर.