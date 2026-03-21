पुणे

Shirur News : सातबारा नकलांसाठी लाच घेताना तहसील कार्यालयातील कंत्राटी कामगार रंगेहात पकडला

शिरूर तहसील कार्यालयात सातबारा व फेरफार उताऱ्यासाठी २ हजारांची लाच घेताना कंत्राटी कामगारासह त्याचा सहायक एसीबीकडून रंगेहात पकडला.
Bribe Demand for Land Records

नितीन बारवकर
शिरूर : सातबारा उतारा व फेरफारच्या नकलांसाठी दोन हजार रूपयांची लाच घेताना येथील तहसिल कार्यालयातील अभिलेख शाखेत कार्यरत कंत्राटी कामगाराला व त्याच्या खासगी सहायकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पुणे येथील पथकाने सापळा लावून पकडले. एसीबी ने शुक्रवारी (ता. २०) सायंकाळी उशिरा ही कारवाई केली.

