पुणे

Water Shortage: शिरूर तालुक्यामध्ये विविध गावात पाणीटंचाईची गंभीर स्थिती

Shirur Water Shortage, Drought Crisis, Chaskaman Water; शिरूर तालुक्यात पाऊस नसल्याने विहिरी व बोअरवेलची पाणीपातळी खालावली असून विविध गावांत पाणीटंचाई गंभीर झाली आहे.
A dry government lake in Kasari village, Shirur taluka, highlights the worsening water shortage amid drought conditions.

A dry government lake in Kasari village, Shirur taluka, highlights the worsening water shortage amid drought conditions.

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नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे,: शिरूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये दुष्काळाची दाहकता वाढत असून, ठीक ठिकाणी पाणीटंचाईचे गंभीर सावट उभे राहिले आहे. पाणीटंचाई, जनावरांना चारा टंचाई तसेच महागाईने नागरिकांचे जीवन संकटमय झाले आहे. पाऊस नसल्याने विहिरी व बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी खालवली असल्याने तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

तालुक्यातील खरिपाचे पीक धोक्यात आल्याने भविष्यात कडधान्यांची व बाजरीची टंचाई निर्माण होणार आहे. खरीप हंगामातील बहुतांश पिके वाया गेल्याने तसेच उत्पादन घटल्याने शेतकरी वर्ग अहवाल दिल झाला आहे. विहिरी व बोरवेलच्या पाण्याची पातळी खालावल्याने तसेच पावसाने ओढ दिल्याने अद्याप रब्बी हंगामातील पेरणी रखडली आहे. ज्वारी, हरभरा, गहू आदींची पेरणी रखडल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

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