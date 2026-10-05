Water Shortage: शिरूर तालुक्यामध्ये विविध गावात पाणीटंचाईची गंभीर स्थिती

तळेगाव ढमढेरे,: शिरूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये दुष्काळाची दाहकता वाढत असून, ठीक ठिकाणी पाणीटंचाईचे गंभीर सावट उभे राहिले आहे. पाणीटंचाई, जनावरांना चारा टंचाई तसेच महागाईने नागरिकांचे जीवन संकटमय झाले आहे. पाऊस नसल्याने विहिरी व बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी खालवली असल्याने तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील खरिपाचे पीक धोक्यात आल्याने भविष्यात कडधान्यांची व बाजरीची टंचाई निर्माण होणार आहे. खरीप हंगामातील बहुतांश पिके वाया गेल्याने तसेच उत्पादन घटल्याने शेतकरी वर्ग अहवाल दिल झाला आहे. विहिरी व बोरवेलच्या पाण्याची पातळी खालावल्याने तसेच पावसाने ओढ दिल्याने अद्याप रब्बी हंगामातील पेरणी रखडली आहे. ज्वारी, हरभरा, गहू आदींची पेरणी रखडल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. .महागाईने नागरिक त्रस्त: शिरूर तालुक्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत असून, पाणीटंचाई बरोबरच महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः त्रस्त झाले आहेत. शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध खतांच्या किमती वाढल्या असून, मजुरी व इतर खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. खर्च जास्त, उत्पादन कमी, परिणामी उत्पन्न मर्यादित त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे..दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन शिरूर तालुक्यातील विविध गावचे शासकीय तलाव चासकमानच्या पाण्याने योग्य वेळेत प्रशासनाने नियोजन करून भरून घ्यावेत. दुष्काळी स्थितीची प्रशासनाने पाहणी करून पाणी व चारा टंचाईची त्वरित दखल घ्यावी. दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पंचनामे त्वरित करून शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करावी. :- ॲड. अशोक पवार, माजी आमदार, शिरूर - हवेली. शिरूर तालुक्यातील विविध गावचे शासकीय तलाव चासकमानच्या पाण्याने भरून घेतल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. कोंढापुरी येथील शासकीय तलावातील पाण्याची पातळी खालावली असून अल्पावधीत येथे पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. तसेच येथील तलावावर कोंढापुरी, रांजणगाव गणपती, शिक्रापूर आदी विविध गावच्या पाणीपुरवठा योजना तसेच शेतीच्या योजना अवलंबून आहेत. प्रशासनाने येथील शासकीय तलाव चासकमानच्या पाण्याने भरून घेणे गरजेचे आहे.:- दिनेश गायकवाड, माजी सदस्य, ग्रामपंचायत कोंढापुरी..शिरूर तालुक्यातील कासारी गावातील शासकीय तलाव कोरडा ठणठणीत पडला आहे. येथील तलावात चासकमानचे पाणी सोडल्यास शेतकरी, जनावरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तसेच ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा सुरळीत राहू शकतो. पाऊस न पडल्यास अल्पावधीतच पुन्हा पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी करावी लागणार आहे.-शिवाजी काळकुटे, माजी सदस्य ग्रामपंचायत, कासारी.चौकट: कासारी गावातील विविध वाडी वस्तीवर पाणीटंचाईचे सावट असून, गावातील शासकीय तलावातील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच सर्व वाडी वस्तीवर प्रत्येकी एक बोअरवेल घेणे गरजेचे असून, जुने दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी या उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे. कासारी गावच्या दुष्काळाचे व तातडीच्या उपायोजना करण्यासंबंधीचे निवेदन गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आजच देण्यात आले आहे.:- वसंत पवार, ग्रामपंचायत अधिकारी, कासारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.