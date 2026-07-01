Pune Robbery-Linked Death: चाकूचा धाक दाखवून लुटलेल्या महिलेचा अपघाती मृत्यू; सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारे सराईत गुन्हेगार जाळ्यात

शिरूर : चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याने घाबरलेल्या परिस्थितीत परिचितासोबत त्याच्या दूचाकीवरून घरी निघालेल्या आणि टेम्पोच्या धडकेत मृत्युमूखी पडलेल्या महिलेच्या लुटमारीचा छडा लावण्यात रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांना यश आले. या अभागी महिलेला लुटणाऱ्या तरूणाला अटक करण्यात आली असून, तो सराईत गुन्हेगार असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. .विनोद अनिल जाधव (वय ३५, रा. बाभुळसर खुर्द, ता. शिरूर, जि. पुणे) असे चोरट्याचे नाव असून, शिरूर न्यायालयाने त्याला सोमवार (ता. ६) पर्यंत पोलिस कोठडी दिली. संगिता परमेश्वर शिंदे (रा. ढवळगाव, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) यांना मोटारीत बसवून चाकूचा धाक दाखवून त्याने लुटले होते. त्यांच्या गळ्यातील व कानातील सुमारे ऐंशी हजार रूपयांचे दागिने काढून घेतले होते. शनिवारी (ता. २७ जून) शिंदे या कारेगाव येथे भंगार साहित्य गोळा करण्यासाठी आल्या होत्या. भंगार गोळा केल्यानंतर रात्री कारेगाव येथील मजूर अड्ड्याजवळ त्या घरी जाण्यासाठी वाहनांना हात करीत असताना विनोद जाधव याने त्यांना आपल्या मोटारीत (क्र. एमएच १२ ईजी २५८५) बसविले व शिरूरच्या दिशेने जाताना पोटाला व मानेला चाकू लावून लुटले. त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र व कर्णफूले काढून घेत शिरूर बाह्यवळण मार्गावर जबरदस्तीने खाली ढकलून देत मोटारीसह पळून गेला होता..या प्रकारानंतर शिंदे यांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केला असता सोमनाथ अंबर खेडकर (वय ६५) यांनी त्यांना धीर देत दूचाकीवरून घरी सोडण्याची तयारी दर्शविली. त्या खेडकर यांच्या दूचाकीवरून घरी निघाल्या असतानाच पुण्याहून नगरच्या दिशेने जाणाऱ्या टेम्पोने दूचाकीला ठोकरल्याने व टेम्पोचे चाक डोक्यावरून गेल्याने शिंदे यांचा दूर्दैवी मृत्यु झाला. या दरम्यान मृत शिंदे यांनी आपला मुलगा प्रभू परमेश्वर शिंदे याला लूटमार झाल्याचे सांगितल्याने मंगळवारी (ता. ३० जून) त्याने रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. .लूटमार व अपघाती मृत्यु झालेल्या गरीब महिलेच्या बाबत पोलिसांनी संवेदनशीलता दाखवली. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी तातडीने पोलिस दलाला तपासाच्या सूचना दिल्या. त्यानूसार सहायक फौजदार दत्तात्रेय शिंदे, उमेश कुतवळ, योगेश गुंड, दीपक दळवी, प्रतिक खरबस, पंडीत मुंढे यांनी कारेगाव, रांजणगाव परिसरातील २५ ते तीस सीसीटीव्ही फूटेज तपासले. त्यातून संशयितांवर करडी नजर ठेवली. कारेगाव च्या मजूर अड्ड्यावर त्या दरम्यान थांबलेल्या वाहनांचा शोध घेतला असता संशयित विनोद जाधव हा स्वीफ्ट मोटार घेऊन संशयास्पदरित्या फिरताना आढळला. बाभुळसर या गावातून त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर सुरवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र, पोलिसी खाक्यासमोर त्याने गुन्हा कबूल केला. त्याच्याकडून चाकू व गुन्ह्यात वापरलेली मोटार पोलिसांनी जप्त केली. शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण, विजय शिंदे, नीतेश थोरात यांचेही या तपासकार्यात मोलाचे सहकार्य लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.