पुणे

Pune Robbery-Linked Death: चाकूचा धाक दाखवून लुटलेल्या महिलेचा अपघाती मृत्यू; सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारे सराईत गुन्हेगार जाळ्यात

चाकूचा धाक दाखवून लुटल्यानंतर अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेच्या प्रकरणाचा रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी घेतला वेगवान तपास; सराईत गुन्हेगार विनोद जाधव जेरबंद
Ranjangaon MIDC Police arrested a habitual offender for robbing a woman at knifepoint before she died in a tragic road accident.

Ranjangaon MIDC Police arrested a habitual offender for robbing a woman at knifepoint before she died in a tragic road accident.

esakal

नितीन बारवकर
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शिरूर : चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याने घाबरलेल्या परिस्थितीत परिचितासोबत त्याच्या दूचाकीवरून घरी निघालेल्या आणि टेम्पोच्या धडकेत मृत्युमूखी पडलेल्या महिलेच्या लुटमारीचा छडा लावण्यात रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांना यश आले. या अभागी महिलेला लुटणाऱ्या तरूणाला अटक करण्यात आली असून, तो सराईत गुन्हेगार असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

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