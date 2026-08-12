Shirwal Accident News: बर्थडेनंतर केलेला महाबळेश्वरचा प्लॅन, मध्यरात्री अपघातात ४ मित्रांचा मृत्यू; चौघेही बसलेले मागच्या सीटवर

शिरवळ: पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील शिरवळ (ता. खंडाळा) येथे मंगळवारी पहाटे सातारा बाजूकडे जाणाऱ्या भरधाव मोटारीने दुभाजक तोडून विरुद्ध दिशेने पुणे बाजूकडे जाणाऱ्या मालट्रकला जोरात धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात १९ ते २० वर्षांची चार तरुण मुले जागीच ठार झाली, तर दोघे जण गंभीर जखमी झाले. .अपघातातील मुले कामशेत- मावळ (पुणे) येथील असून, ती मित्राच्या वाढदिवसाचा केक कापून महाबळेश्वरला पर्यटनासाठी निघाली होती. तत्पूर्वीच त्यांच्यावर काळाने घाला घातल्याने संबंधितांच्या कुटुंबीयांवर दु:खाची शोककळा पसरली..FDA Action: दहा औषध उत्पादकांचे परवाने रद्द; ४३४ संस्थांची तपासणी; १३५ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस.वेदांत अर्जुन वारिंगे (वय १९, मूळ रा. वारिंगेवाडी, ता. मावळ, सध्या रा. तळेगाव दाभाडे), सोनू धीरेंद्र ठाकूर (वय १९, रा. कामशेत, ता. मावळ), आदित्य बाळासाहेब गरुड (वय १९, रा. टाकवे बुद्रुक, ता. मावळ) आणि निखिल बाळू राऊत (वय २०, रा. राऊतवाडी, कामशेत, ता. मावळ) अशी मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांची नावे आहेत, तर मोटार चालक मयूर हनुमंत शिंदे (वय २०, रा. बऊर कामशेत) आणि दीक्षित दयानंद पुजारी (वय २०, रा. मावळ) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की कामशेतवरून (पुणे) महाबळेश्वरच्या दिशेने निघालेल्या सहा तरुणांची मोटार (एमएच १४ एलजे ३०३३) शिरवळनजीकच्या हॉटेल शिवालयसमोर येताच भरधाव असलेल्या मोटारीवरील ताबा सुटून ती दुभाजकाला धडकली; परंतु मोटारीचा वेग इतका प्रचंड होता, की दुभाजक तोडून ती पलीकडच्या बाजूने पुण्याकडे निघालेल्या मालट्रकवर (केए २७ सी ५८७८) जाऊन आदळली..Mumbai Monsoon: मुंबईत आज मुसळधारेचा इशारा;वाहतूक सुरळीत; समुद्रात ४.६८ मीटर उंचीच्या मोठ्या लाटा.ही धडक इतकी भीषण होती, की पाठीमागे बसलेले सर्व चारही तरुण जागीच ठार झाले, तर पुढे बसलेले दोघे जण जखमी झाले. या अपघातात मोटारीचा चक्काचूर झाला असून, धडक बसल्यानंतर ती तीन ते चार वेळा ठोकरल्याने मोठे नुकसान झाले. यावेळी शिरवळ पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. तर ठसे तज्ज्ञ पथक आणि फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक धन्यकुमार गोडसे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या घटनेची फिर्याद ट्रकचालक शिवकुमार देवांगत (रा. हावेरी, कर्नाटक) यांनी दिली असून, मोटार चालक मयूर शिंदे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक खामगळ करीत आहेत..वाढदिवस अखेरचामावळ परिसरातून दोन मोटारींतून सर्व मित्र निघाले होते. एका मित्राचा वाढदिवसाचा केक कापण्यासाठी जमले होते. सर्वांनी मिळून रात्री १२ वाजता केक कापल्यानंतर हे सर्वजण महाबळेश्वरच्या दिशेने निघाले होते. त्यातील एका वाहनाचा अपघात झाला.त्यात बसलेले चौघेजण एकाच कॉलेजचे मित्र होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.