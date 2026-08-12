पुणे

Shirwal Accident News: बर्थडेनंतर केलेला महाबळेश्वरचा प्लॅन, मध्यरात्री अपघातात ४ मित्रांचा मृत्यू; चौघेही बसलेले मागच्या सीटवर

Birthday Celebration Turns Tragic on Mahabaleshwar Trip: वाढदिवसानंतर महाबळेश्वरला निघालेल्या सहा मित्रांच्या कारला शिरवळजवळ भीषण अपघात झाला. दुभाजक तोडून कार मालट्रकला धडकल्याने चार तरुणांचा जीव गेला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले.
Shirwal Accident News

Shirwal Accident News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिरवळ: पुणे- बंगळूर राष्‍ट्रीय महामार्गावरील शिरवळ (ता. खंडाळा) येथे मंगळवारी पहाटे सातारा बाजूकडे जाणाऱ्या भरधाव मोटारीने दुभाजक तोडून विरुद्ध दिशेने पुणे बाजूकडे जाणाऱ्या मालट्रकला जोरात धडक दिल्‍याने झालेल्‍या अपघातात १९ ते २० वर्षांची चार तरुण मुले जागीच ठार झाली, तर दोघे जण गंभीर जखमी झाले.

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