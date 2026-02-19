आरोग्याची शिवजयंती,बार्शी तालुक्यात मोफत आरोग्य तपासणीव औषध वाटपाचा महासंकल्प
बार्शी : शिवजयंतीनिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराप्रसंगी डॉ. राहुल मांजरे-पाटील व ग्रामस्थ.
बार्शीत ‘आरोग्याची शिवजयंती’
पांगरी : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त बार्शी तालुक्यात ‘आरोग्याची शिवजयंती’ हा समाजोपयोगी आणि महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. साईसंजीवनी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल यांच्या वतीने आयोजित या उपक्रमांतर्गत तालुक्यात विविध ठिकाणी मोफत सर्वरोग निदान शिबिरे, बीपी व शुगर तपासणी तसेच गरजू रुग्णांना औषधांचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे. कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. राहुल मांजरे- पाटील यांच्या पुढाकारातून ‘सुदृढ समाज हीच खरी शिवजयंतीची भेट’ या संकल्पनेतून प्रेरणा घेत हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. १३ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान अंजनगाव उमाटे, माणकेश्वर, श्रीपत पिंपरी, शेंद्री, यावली, आयटीआय बार्शी, रिधोरे, बार्शी शहरातील अमन चौक येथे ही आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी आरोग्य शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
