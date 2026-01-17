करमाळ्यात शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने 19 जानेवारी रोजी बैठक
करमाळ्यात शिवजयंती
समितीची उद्या बैठक
करमाळा, ता. १७ : करमाळा शहर व तालका शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने ता. १९ फेब्रवारी २०२६ रोजी साजऱ्या होणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शिवप्रेमी नागरिकांसाठी विचारविनिमय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
ही बैठक सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी ७ वाजता दत्त मंदिर कॉटेजजवळ येथे होणार आहे. शिवजयंती उत्सव हा सामाजिक एकतेचे, राष्ट्रीय विचारांचे आणि शिवचरित्राच्या प्रेरणेचे प्रतीक आहे. उत्सव अधिक व्यापक शिस्तबद्ध व उत्साहात साजरा करण्याच्या दृष्टीने बैठक होणार आहे. या बैठकीत शिवजयंतीनिमित्त मिरवणूक मार्ग, कार्यक्रमांचे नियोजन, सांस्कृतिक उपक्रम, सामाजिक उपक्रम. सजावट, स्वयंसेवकांची जबाबदारी, कायदा व स्व्यवस्था तसेच प्रशासनाशी समन्वय या विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.
