अक्कलकोट येथील के.एल.इ.बालसंस्कार केंद्रात शिवजयंतीनिमित कार्यक्रम,
अक्कलकोट : येथील के.एल.ई. बालसंस्कार केंद्रात शिशू व कन्नड विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवजयंती साजरी करण्यात आली. यानिमित्त अक्कलकोट येथील व्यापारी ज्ञानेश्वर भोसले यांच्या वतीने व हर्षवर्धनराजे अमोलराजे भोसले यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना लाडू वाटप करण्यात आले. यावेळी अर्जुन निकम, सागर पवार, स्वामिनाथ बाबर, किरण साठे यांच्यासह बालसंस्कार केंद्राच्या मुख्याध्यापिका अश्विनी वाले, दयानंद खिलारी, दीपाली कलबुर्गी, बसवराज माडजे, अमृता कळके, रत्नमाला स्वामी, रूपाली लोखंडे आदींसह विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते. खंडेराव व्हडले यांनी प्रास्ताविक करून आभार मानले.
