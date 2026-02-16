पुणे

Pune Shivjayanti : रस्त्याच्या कामामुळे शिवजयंती मिरवणूक मार्गात बदल; महापौरांचे आदेश

पुणे शहरात शिवाजी महाराज जयंती निमित्त भवानी माता मंदिर ते शिवाजीनगर येथील एसएसपीएमएस संस्थेच्या आवारातील शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापर्यंत मिरवणुका काढल्या जातात.
पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती गुरुवारी (ता. १९) साजरी होत असताना मिरवणूक मार्गावर सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम सुरु आहे. त्यामुळे होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी मिरवणूक मार्गात बदल करा असे आदेश महापौर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिले आहेत.

