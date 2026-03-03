वागदरी येथे पारंपरिक पद्धतीने शिवजयंती मिरवणूक संपन्न
वागदरी ः शिवजयंतीनिमित्त काढलेल्या मिरवणुकीत मल्लखांब सादर करताना हनुमान मंडळाचे खेळाडू.
वागदरीत पारंपरिक पद्धतीने शिवजयंती मिरवणूक
वागदरी ः येथे पारंपरिक पद्धतीने शिवजयंती मिरवणूक झाली. डीजेला बगल देऊन शिवजयंतीनिमित्त पारंपरिक पद्धतीने शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आला. बसवराज शेळके, प्रदीप पाटील, जावळे सर यांच्या हस्ते श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीस रुद्राभिषेक व पूजा करून मिरवणुकीला प्रारंभ करण्यात आला. मिरवणुकीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज लेझीम संघ, तसेच जय हनुमान जय श्रीराम मलखांब मंडळाच्या खेळाडूंकडून अतिशय नयनरम्य व थरारक असा खेळ सादर करण्यात आला. बार्शी येथील भारुड संघाने भारुडाचा अतिशय सुंदर खेळ सादर केला. सातारा येथील खेळाडूंनी अतिशय थरारक व नयनरम्य दांडपट्टा व तलवारबाजीचा खेळ सादर करत मिरवणुकीचे लक्ष वेधले. शांततेत, भक्तीमय व आनंदी उत्साही वातावरणात पार पाडण्यात आला. बाबूराव मोरे, राज शिंदे, सुनील सावंत, परमेश्वर शेळके, रमेश मगाणे, कामेश ढोपरे, राम मोरे, स्वामीराव यादव, यांनी परिश्रम घेतले.
