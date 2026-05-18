पुणे

मेडिकल दुकानात सारोळा येथे चोरी

नसरापूर, ता. १८ : सारोळा (ता. भोर) येथील शिव मेडिकलचे शटर उचकटून चोरट्यांनी रोख रक्कम आणि संगणक असा एकूण सहा हजार १५० रुपयांचा ऐवज लंपास केला. याप्रकरणी राजगड पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत आकांक्षा अमित साळुंखे (वय २५, रा. सावरदरे, ता. भोर) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. १२) रात्री ११ ते बुधवारी (ता. १३) सकाळी ६.३० वाजेच्या दरम्यान चोरट्यांनी दुकानाचे शटर उचकटून आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी दुकानातील रोख रक्कम आणि संगणक चोरून नेला. सकाळी चोरीचा हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस हवालदार राहुल कोल्हे करत आहेत.

