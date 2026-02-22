मराठा सेवा संघाने समाजाला वैचारीक शिवजयंती दिली- आमदार अभिजित पाटील
टेंभुर्णी ः शिवसंदेश-शिवजयंती विशेषांकाचा प्रकाशन सोहळ्यात आमदार अभिजित पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक हरिश्चंद्र पाटील, बाळासाहेब पाटील, सूरज देशमुख, ऋतुराज सावंत व अन्य.
तरुणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घ्यावा
आमदार अभिजित पाटील; शिवसंदेश-शिवजयंती विशेषांकाचे प्रकाशन
टेंभुर्णी, ता. २२ : मराठा सेवा संघाने समाजात काम करत असताना शिवजयंती कशी साजरी करावी, याची समाजाला दिशा दिली. शिव जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने प्रकाशित केलेला शिवसंदेश-शिवजयंती विशेषांक तालुक्यातील तरुणांनी अवश्य वाचावा, तरुणांनी शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊन व्यसनमुक्त राहावे असे मत आमदार अभिजित पाटील यांनी शिवसंदेश-शिवजयंती विशेषांकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना व्यक्त केले.
यावेळी बाळासाहेब पाटील, ऋतुराज सावंत, सचिन जगताप, डॉ. धनाजी खताळ, टेंभुर्णीतील ज्येष्ठ साहित्यिक हरिश्चंद्र पाटील यांची भाषणे झाली. व्याख्याते खंडुजी डोईफोडे यांचे शिवव्याख्यान झाले.
यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक हरिश्चंद्र पाटील, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सूरज देशमुख, ऋतुराज सावंत उपस्थित होते. शिव व्याख्याते खंडुजी डोईफोडे, उद्योजक विजय देशमुख, डॉ. धनाजी खताळ, दादासाहेब देशमुख, नीलेश देशमुख, सचिन जगताप, बाळासाहेब वागज, दिगंबर मिसाळ, सचिन पराडे उपस्थित होते.
