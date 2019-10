Vidhan Sabha 2019 : सिद्धार्थ शिरोळेंना बहुमताने निवडून देण्याचा शिवसैनिकांचा संकल्प

पुणे : भाजप - शिवसेना महायुतीचे शिवाजीनगर मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार सिद्धार्थ शिरोळे यांना या विधानसभा निवडणूकीत बहुमताने निवडून देण्यासाठी आता शिवसैनिकही सज्ज झाले आहेत. आज शिवाजीनगर गावठाण येथे झालेल्या प्रचारफेरी दरम्यान शिवसैनिकांनी एकत्र येत सिद्धार्थ शिरोळे यांच्या प्रचारामध्ये सक्रीय सहभाग घेतला. आज सायंकाळी पुन्हा एकदा या भागातील शिवसैनिकांची बैठक होणार असून दोन्ही पक्षाच्या केंद्रीय व राज्यातील नेतृत्वाच्या आदेशानुसार आम्ही कामाला लागलो असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

