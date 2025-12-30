केळघर शिवसेना सत्कार
मेढ्यात शिवसेना नगरसेवकांचा सत्कार
केळघर, ता. ३० : मेढा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांचा शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख एकनाथ ओंबळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
यावेळी शिवसेना नेते प्रशांत तरडे, तालुका प्रमुख शांताराम कदम, समीर गोळे, शहर प्रमुख संजय सुर्वे, सचिन जवळ, सचिन करंजेकर, उपतालुका प्रमुख सचिन शेलार, माजी नगरसेविका निलम जवळ, संदीप जवळ, हौशा मुकणे, नितीन पवार, जयराम गायकवाड, प्रमोद जवळ, विनायक पुसेगावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी श्री. ओंबळे म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून विकासकामांचा धडाका सुरूच ठेवणार असून, शिवसेना निष्ठावंतांच्या कायम पाठीशी राहील.’’ आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी एकसंध राहून ताकदीने लढणार असल्याचे सांगितले.
01292
मेढा : येथे नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या सत्कार प्रसंगी एकनाथ ओंबळे, प्रशांत तरडे आदी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.