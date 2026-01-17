भोंडवे दांपत्याच्या पराभवाने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का
रावेत, ता. १६ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या निकालाने रावेत-किवळे-मामुर्डी प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये मोठा राजकीय फेरबदल घडवून आणला आहे. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या लढतीत शिवसेनेने चार पैकी तीन जागांवर दणदणीत विजय मिळवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. तर या प्रभागातील दिग्गज नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार मोरेश्वर भोंडवे व त्यांच्या पत्नी जयश्री भोंडवे यांच्या पराभवाने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
प्रभाग १६ मधील चार जागांपैकी तीन जागांवर शिवसेनेच्या उमेदवारांनी विजय मिळवत विरोधकांचे सर्व अंदाज खोटे ठरवले आहेत. विजयी उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.
ब गट : ऐश्वर्या तरस (शिवसेना), क गट : रेश्मा कातळे (शिवसेना), ड गट : नीलेश तरस (शिवसेना), तर, अ गटातून भारतीय जनता पक्षाचे धर्मपाल तंतरपाळे यांनी विजय संपादन करत भाजपचे अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. या निकालामुळे प्रभाग १६ मध्ये आता ‘तीन शिवसेना आणि एक भाजप’ असे नवे सत्ता समीकरण पाहायला मिळणार आहे.
भोंडवे दांपत्याचा धक्कादायक पराभव
या निवडणुकीत सर्वात मोठी चर्चा मोरेश्वर भोंडवे आणि जयश्री भोंडवे यांची होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खंदे समर्थक आणि प्रबळ उमेदवार मानल्या जाणाऱ्या या दाम्पत्याला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मतदानाच्या वाढलेल्या टक्क्यांचा आणि प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फटका भोंडवे यांना बसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यांच्या पराभवामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक संघटनेला मोठे खिंडार पडले आहे.
चुरशीची मतमोजणी आणि जल्लोष
सकाळपासून सुरू झालेल्या मतमोजणीत प्रत्येक फेरीगणिक उत्कंठा वाढत होती. विशेषतः शिवसेनेचे बाळासाहेब ओव्हाळ हे ९ व्या फेरीपर्यंत आघाडीवर होते, ज्यामुळे शिवसेनेच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण होते. निकाल स्पष्ट होताच रावेत, किवळे आणि मामुर्डी परिसरात शिवसेना कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. ‘शिवसेना झिंदाबाद आणि ‘कोण आला रे कोण आला, शिवसेनेचा वाघ आला’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत विजयी उमेदवारांची मिरवणूक काढण्यात आली.
उमेदवारांची ग्वाही
निवडणुकीच्या प्रचारात गाजलेले रस्ते, सांडपाणी, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक कोंडी या प्रश्नांवर आता नवनिर्वाचित नगरसेवकांना काम करावे लागणार आहे. निकालानंतर बोलताना विजयी उमेदवारांनी मतदारांनी दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवून प्रभागातील प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडवू, असे आश्वासन दिले. रावेतच्या या निकालाने पिंपरी चिंचवडच्या राजकारणात शिवसेनेची झलक पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली असून, प्रस्थापितांना मतदारांनी दिलेला हा मोठा दणका दिल्याचे मानले जात आहे.
