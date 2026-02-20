वाई:-पद्मश्री ग.गो.जाधव सार्वजनिक ग्रंथालयात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी
जाधव वाचनालयात
शिवजयंती उत्साहात
वाई : यशवंतनगर (ता. वाई) येथील यशवंत परिवर्तन मंचच्या पद्मश्री ग. गो. जाधव सार्वजनिक ग्रंथालयात शिवजयंतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी कृषिमित्र अरुण आदलिंगे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. कार्यक्रमासाठी सई भोसले, रोहन सपकाळ, श्रीमंत घाडगे, किरण खरात, ऋषिकेश महांगडे, श्रीकांत कांबळे, वेदांत चव्हाण, सूरज गायकवाड आदी उपस्थित होते. बाबासाहेब गाडे यांनी सूत्रसंचालन केले. विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे युवक आणि वाचक कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते.
लागला मजकूर तर
आपण महाबलाढ्य शत्रूविरुद्ध लढू शकतो, जिंकू शकतो आणि उत्तम प्रकारे स्वराज्याचा राज्यकारभार करू, अशी प्रेरणा जनमानसात आणि मावळ्यांच्या मनात कायम पेरली. शेतकरी, कष्टकरी महिला उपेक्षित समाजघटकांना धैर्य आणि शौर्य देणारे आणि समाजात कसलाही भेदभाव न करणारे राजे म्हणून छत्रपती शिवरायांचा देशात आणि देशाबाहेरही दबदबा होता, असे मत कृषिमित्र अरुण आदलिंगे यांनी व्यक्त केले.
