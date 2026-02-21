पाचगणी: पाचगणी पालिकेच्या वतीने शिवजयंती उत्साहात; ''जय भवानी, जय शिवाजी''च्या जयघोषाने शहर दुमदुमले
पाचगणीत ‘जय शिवाजी’चा जयघोष
पाचगणी, ता. २१ : येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. या वेळी उपस्थितांनी ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.
याप्रसंगी मुख्याधिकारी पंडित पाटील, नगरसेवक राजेंद्र पारटे, वैभव कऱ्हाडकर, राजश्री सणस, प्रसाद कारंजकर, विनोद बिरामणे, तसेच प्रणव पवार, अभिजित सोनावले, सुरेश मडके यांच्यासह पालिकेतील सर्व विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. शहरात ठिकठिकाणी शिवजयंतीचा उत्साह पाहायला मिळत असून, ठिकठिकाणी भगवे ध्वज आणि सजावटीमुळे वातावरण मंगलमय झाले आहे.
07334
भिलार : छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करताना नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे, राजेंद्र पारटे, वैभव कऱ्हाडकर, प्रसाद कारंजकर, राजश्री सणस व मान्यवर. (रविकांत बेलोशे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
