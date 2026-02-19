सहकार महर्षि कारखान्याच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात
अकलूज (ता. माळशिरस) : सहकारमहर्षी कारखान्याच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवर.
सहकारमहर्षी कारखाना, अकलूज
अकलूज : सहकारमहर्षी कारखान्याच्या वतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ३९६ वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. शंकरनगर येथील छत्रपतींच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे संचालिका स्वरूपाराणी मोहिते- पाटील व अकलूजचे नगरसेवक सयाजीराजे मोहिते- पाटील यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. सालाबादप्रमाणे याही वर्षी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील, अध्यक्ष जयसिंह मोहिते- पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. यावेळी उपाध्यक्ष शंकरराव माने- देशमुख, संचालक लक्ष्मण शिंदे, विराज निंबाळकर, रामचंद्र ठवरे, पांडुरंग एकतपुरे, बाळासाहेब माने- देशमुख, दत्तात्रय चव्हाण, धनंजय सावंत, नामदेव चव्हाण, धनंजय दुपडे, अनिल कोकाटे, हर्षाली निंबाळकर, कार्यकारी संचालक राजेंद्र चौगुले, खातेप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
