विद्यार्थ्यांनो,शिवचरित्र समजून घेणे काळाची गरज - हनुमंत पवार
श्रीराम शिक्षण संस्था, पानीव
बोंडले : पानीव (ता. माळशिरस) येथील श्रीराम शिक्षण संस्थेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष प्रकाश पाटील, मार्गदर्शक श्रीलेखा पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी दिनेश शिंदे, भाऊसाहेब वणवे, प्रमोद झगडे, विनोद बाबर, विविध विभागांचे प्राचार्य, शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ज्येष्ठ साहित्यिक हनुमंत पवार यांनी शिवचरित्राचे व्यापक पैलू उलगडताना सांगितले की, महाराजांचे चरित्र केवळ पराक्रमापुरते मर्यादित नसून ते बुद्धिमत्ता, नीतिमत्ता, व्यवस्थापन कौशल्य व सर्वधर्मसमभावाचे जिवंत उदाहरण आहे. अठरापगड जातींना सोबत घेऊन उभारलेले हिंदवी स्वराज्य ही त्यांची खरी ओळख असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गड-किल्ल्यांचा अभ्यास, युद्धनीती व गनिमी कावा हे त्यांच्या यशाचे सूत्र असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमापूजन करण्यात आले. प्रा. अभिजित बाबर यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
