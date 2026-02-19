Shiv Jayanti Utsav Pune : शिवजयंती मिरवणुकीत पुणेकरांचा उत्साह; भवानी माता मंदिरातून सुरुवात

पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त शहर आज अक्षरशः शिवमय झाले होते. भगव्या पताकांनी सजलेले रस्ते, ढोल-ताशांच्या दणदणाटात दुमदुमणारे वातावरण, ऐतिहासिक वेशभूषेतील बालचमू आणि मर्दानी खेळांचे थरारक सादरीकरण यामुळे नागरिक भारावून गेले. पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित मिरवणूक भवानी माता मंदिरापासून प्रारंभ होऊन एसएसपीएमएस महाविद्यालय परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ समारोपास आली..सकाळपासूनच भवानी पेठ परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. येथील भवानी माता मंदिरात सकाळपासून नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांनी ताल धरताच वातावरणात उत्साह निर्माण झाला. लेझीम पथकांनी सादर केलेल्या आकर्षक हालचाली आणि शिवकालीन शस्त्रांचे प्रदर्शन यामुळे प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. विशेषतः मर्दानी खेळांचे सादरीकरण पाहण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली होती.मिरवणुक सुरू होण्यापूर्वी महापौर मंजूषा नागपुरे आणि उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी राजमाता जिजामाता तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. नगरसेवक प्रसन्न जगताप, अर्चना पाटील, पल्लवी जावळे, मृणाल कांबळे, माजी नगरसेवक रवींद्र माळवदकर आणि भीमराव पाटोळे यांची यावेळी उपस्थिती होती. भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाने या कार्यक्रमाच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावली..Premium|Deccan Dynasties History: दख्खनच्या गौरवशाली इतिहासाचा आढावा: सातवाहन ते मराठा साम्राज्य.पुष्पवृष्टी करून मिरवणुकीचे स्वागत मिरवणुकीच्या मार्गावर विविध ठिकाणी स्वागत कमानी उभारण्यात आल्या होत्या. स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी पुष्पवृष्टी करून मिरवणुकीचे स्वागत केले. काही ठिकाणी शिवचरित्रावरील देखावे सादर करण्यात आले होते. शिवकालीन किल्ल्यांच्या प्रतिकृती आणि युद्धदृश्यांच्या झलकांनी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. कार्यक्रमादरम्यान पोलिस प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला होता. प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक नियंत्रणासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली होती. शिस्तबद्ध नियोजनामुळे मिरवणूक सुरळीतपणे पार पडली. ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक अभिमान आणि सामूहिक उत्साह यांचे दर्शन घडविणारी ही मिरवणूक पुणेकरांसाठी अविस्मरणीय ठरली..मर्दानी खेळांचे सादरीकरण मिरवणुकीत ‘सुभेदार नरवीर तानाजी मालुसरे मर्दानी आखाडा’ यांनी थरारक मर्दानी खेळांचे सादरीकरण केले. तलवारबाजी, दांडपट्टा फिरविण्याची कसरत, लाठी-काठीचे प्रात्यक्षिक, भाला चालविण्याचे कौशल्य तसेच पारंपरिक युद्धतंत्रांचे प्रात्यक्षिक यामुळे उपस्थित नागरिक अक्षरशः भारावून गेले. शिवकालीन पराक्रमाची झलक दाखविणाऱ्या या खेळांदरम्यान ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. पारंपरिक युद्धकौशल्य आणि शिस्तबद्ध सादरीकरणामुळे या आखाड्याच्या खेळांना नागरिकांकडून उत्स्फूर्त दाद मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.