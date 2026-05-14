पुणे

वडगावमध्ये शुक्रवारी विविध दाखल्यांचे वितरण

वडगाव मावळ, ता. १४ : मावळ तहसील कार्यालय व वडगाव नगरपंचायतीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १५) वडगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती तहसीलदार विक्रम देशमुख, वडगाव नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा अबोली ढोरे व मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली.
महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर ग्रामीण भागात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांचे महसूल विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे, जनतेच्या तक्रारी त्वरित निकाली काढणे, महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यांमध्ये मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ आयोजित करण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने मावळ महसूल विभागाच्या वतीने वडगाव येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या प्रांगणात शुक्रवारी (ता. १५) सकाळी १० ते सायंकाळी पाच या वेळेत या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

शिबिरस्थळी ही सुविधा मिळणार
जन्म-मृत्यू-विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, झोन दाखला, वडगाव मालमत्ता कर उतारा व थकबाकी नसल्याचा दाखला तसेच प्रलंबित फेरफार, ७/१२ मधील नावातील चुकांची दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ आणि ८-अ उताऱ्यांचे वाटप, उत्पत्र, रहिवासी आणि जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र, अकृषिक (एन ए) परवानगी, अकृषिक (एन ए) तरतुदींबाबत मार्गदर्शन व सुधारणा, नवीन व्यवस्थापनानुसार ‘सनद’ प्रक्रियेची माहिती सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनांचे लाभ मंजूर करणे, विद्यार्थ्यांसाठी दाखले वाटप, तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाबाबतच्या प्रकरणांचा निपटारा, घरांसाठी पट्टे वाटप, ई-मोजणी अर्ज, ॲग्री स्टॅक आणि पी. एम. किसान नोंदणी, भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणी ‘कमी-जास्त पत्रके’ तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करणे, रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, आधार कार्डबाबत कामकाज केले जाणार आहे.

