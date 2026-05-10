पुणे

जनवाडीत ‘प्रशासन आपल्या दारी’ उपक्रम

शिवाजीनगर, ता. १० ः सर्वसामान्य नागरिकांच्या सरकारी कामांना गती मिळावी, विविध योजना व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात आणि शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेले छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर जनवाडीत मोठ्या उत्साहात यशस्वीरीत्या पार पडले.

या शिबिरामध्ये फेरफार, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड दुरुस्ती, मतदान नोंदणी, आरोग्य सेवा, शासकीय योजना मार्गदर्शन, बँक खाते उघडणे, रेशन कार्ड संबंधित कामे, पाणीपुरवठा व इतर विविध सेवांचा लाभ नागरिकांनी घेतला.
याप्रसंगी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी नगरसेवक रवींद्र सळेगावकर, नगरसेविका पूजा जागडे, अमृता म्हेत्रे, सतीश बहिरट, शैलेश बडदे, योगेश बाचल, गणेश बगाडे, सुरेश शिंदे, विकास डाबी आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन नगरसेविका नीशा मानवतकर, सचिन मानवतकर यांनी केले.

