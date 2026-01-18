कंत्राटी कामगाराचा मुलगा बनला ब्रँड ॲम्बॅसिडर

राजगुरुनगर, ता. १७ : खेड तालुक्यातील वारे गुरूजींच्या जालिंदरनगर शाळेतील एका कंत्राटी कामगाराचा मुलगा असलेला चौथीतील विद्यार्थी, शिवम खरपुडे हा सिम्युसॉफ्ट कंपनीचा इंडस्ट्री ४.० शिक्षणाचा किड ब्रँड ॲम्बॅसिडर झाला आहे. सिम्युसॉफ्ट कंपनी त्याला मासिक ४ हजार रुपये मानधन देणार आहे.
सिम्युसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीज या कंपनीने शिवमची ‘नवयुगीन तंत्रज्ञान – इंडस्ट्री ४.० कौशल्य केंद्र’ या त्यांच्या उपक्रमासाठी किड ब्रँड ॲम्बॅसिडर म्हणून निवड केली आहे. भारत फोर्ज लिमिटेड या कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीअंतर्गत पुणे येथील सिम्युसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीज या कंपनीने जालिंदरनगर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत भारतातील पहिले इंडस्ट्री ४.० कौशल्य केंद्र यशस्वीपणे उभारले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी त्याचे उद्घाटन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते झाले होते. या अत्याधुनिक कौशल्य केंद्रामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी दिली जात आहे.
या केंद्रामध्ये शिकताना चौथीतील विद्यार्थी शिवम खरपुडे याने असामान्य कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ३डी प्रिंटिंग, सीएनसी सिम्युलेशन, रोबोटिक्स सिम्युलेशन, आयओटी किट्स, कोडिंग, कॅड, ड्रोन असेंब्ली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किट्स यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे आकलन त्याने केले आहे. शिवाय याबद्दलची माहिती तो इतर मुलांना अगदी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याप्रमाणे समजावूनही सांगतो. त्याचे हे ज्ञान कौशल्य पाहून सिम्युसॉफ्ट कंपनीने शिवमची किड ब्रँड ॲम्बॅसिडर म्हणून निवड केली. त्यासाठी कंपनी शुभमला दरमहा ४ हजार रुपये मानधन देणार आहे. पहिल्या महिन्याच्या मानधनाचा धनादेश सिम्युसॉफ्टचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चोरे आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या हस्ते त्याला प्रदान करण्यात आला. यावेळी शुभमचे शिक्षक दत्तात्रेय वारे आणि युट्यूब इनफ्ल्युएन्सर सिद्धेश लोकरे हे उपस्थित होते.
शिवमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी अत्यंत साधारण आहे. वडील एका कारखान्यात कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत असून आई शेतमजूर म्हणून काम करते. या परिस्थितीतही त्याने दाखवलेली जिद्द, जिज्ञासा आणि तंत्रज्ञानावरील पकड ही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
‘‘शिवमसारख्या विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली जिज्ञासा आणि आत्मविश्वास पाहता ग्रामीण भागातही प्रचंड गुणवत्ता दडलेली आहे. तंत्रज्ञानातील योग्य संधी आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास हे विद्यार्थी पुढे देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत मोलाचे योगदान देतील.’’
-गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
‘‘शिवम स्वतः शिकत इतर मुलांनाही तांत्रिक बाबी सोप्या भाषेत समजावून सांगतो. अशा असामान्य बुद्धिमत्तेला प्रोत्साहन देणे आणि इतर ग्रामीण विद्यार्थ्यांना इंडस्ट्री ४.० शिक्षणासाठी प्रेरणा देणे हाच या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.”
-सुनील चोरे, व्यवस्थापकीय संचालक, सिम्युसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीज, पुणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.