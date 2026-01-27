‘शिवदुर्ग’ला २० लाइफ जॅकेट्सची भेट
लोणावळा, ता. २७ : दुर्गम भागांत आपत्कालीन स्थितीत मदतकार्य राबवणाऱ्या शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमला २० लाइफ जॅकेट्स भेट देण्यात आले. साधना काळभोर व विजय काळभोर या कुटुंबाच्या विशेष सहकार्यातून आणि सिंघल पॅकेजिंग कंपनीच्या माध्यमातून ही मदत सोपविण्यात आली.
शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम ही डोंगरदऱ्यात अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी किंवा बुडणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कार्यरत असते. ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’दरम्यान बचावकर्त्यांची स्वतःची सुरक्षाही महत्त्वाची असते. विशेषतः पूरपरिस्थितीत अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासाठी ‘लाइफ जॅकेट’ हे अत्यावश्यक साधन आहे. हीच गरज ओळखून काळभोर कुटुंबीय आणि सिंघल पॅकेजिंग कंपनीने मदतीचा हात पुढे केला आहे. या मोलाच्या मदतीबद्दल शिवदुर्ग परिवाराच्या वतीने काळभोर कुटुंबीय आणि सिंघल पॅकेजिंग कंपनीचे आभार मानण्यात आले. या नवीन साहित्यामुळे आता टीम अधिक सक्षमपणे आणि सुरक्षिततेने बचाव कार्य करू शकणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.