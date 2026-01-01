केळघर शिवेंद्रसिंहराजे संवाद
बिभवीतील पीडितांशी शिवेंद्रसिंहराजेंचा संवाद
कुसुंबी, ता. १ : बिभवी (ता. जावळी) येथे गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन तीन घरे जळून खाक झाली. या तीनही कुटुंबाच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. त्यांचे संसार पुन्हा फुलविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जातील. जळीतग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत केली जाणार असून, शासनाच्या माध्यमातून त्यांना पक्की घरे बांधून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.
बिभवी येथे सिलिंडरचा स्फोट होऊन वसंत कदम, पांडुरंग कदम, विठ्ठल कदम, दत्तात्रय कदम, प्रभाकर कदम या कुटुंबीयांची घरे जळाली. यामध्ये घरांचे नुकसान होऊन संसारोपयोगी साहित्य जाळून खाक झाले. या जळीतग्रस्त कुटुंबीयांची आज भेट घेऊन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी त्यांना अन्नधान्य, निवारा आदी तातडीची मदत उपलब्ध करून दिली. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती जयदीप शिंदे, मच्छिंद्र मुळीक, सागर धनावडे, महेश देशमुख, पांडुरंग वाघ, प्रवीण देशमुख, उपसरपंच कांताराम शिंदे आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. घडलेल्या दुर्घटनेची माहिती घेऊन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पीडित कुटुंबांना धीर दिला. लवकरच शासनाच्या माध्यमातून त्यांना पक्की घरे बांधून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली. त्यासंदर्भात शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी आवश्यक त्या सूचना केल्या.
01308
बिभवी : जळीतग्रस्तांशी संवाद साधताना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले. समवेत ज्ञानदेव रांजणे, जयदीप शिंदे, सागर धनावडे आदी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.