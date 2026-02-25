Shivjayanti : तंजावरच्या सदर महाल पॅलेसमध्ये शिवजयंती उत्साहात

पुणे - तामिळनाडूतील तंजावर येथे तामिळनाडू मराठा असोसिएशनच्या वतीने हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची ३९६ वी जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. मराठा परंपरेचा अभिमान जपत स्थानिक मराठा बांधवांनी मोठ्या श्रद्धेने या जयंती सोहळ्यात सहभाग घेतला. .छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त २२ फेब्रुवारी रोजी सदर महाल पॅलेसमध्ये पारंपरिक उत्साहात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या वेळी संघटनेचे तामिळनाडू अध्यक्ष विश्वजीत घाडे राव, तंजावर अध्यक्ष अलेक्झांडर भोसले, तसेच संघटनेचे पदाधिकारी आणि मराठा समाजातील मान्यवर उपस्थित होते.उपस्थितांनी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले. या प्रसंगी प्रतापसिंह सरफोजीराजे भोसले यांनी जयंतीनिमित्त शुभेच्छा दिल्या..कार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रम, दूरदृष्टी आणि लोककल्याणकारी प्रशासनाची आठवण करून देत त्यांच्या विचारांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. मराठा परंपरा आणि इतिहास पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्पही यावेळी व्यक्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.