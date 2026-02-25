पुणे

Shivjayanti : तंजावरच्या सदर महाल पॅलेसमध्ये शिवजयंती उत्साहात

तामिळनाडूतील तंजावर येथे तामिळनाडू मराठा असोसिएशनच्या वतीने हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची ३९६ वी जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली.
Shivjayanti Celebration in Tanjores

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - तामिळनाडूतील तंजावर येथे तामिळनाडू मराठा असोसिएशनच्या वतीने हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची ३९६ वी जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. मराठा परंपरेचा अभिमान जपत स्थानिक मराठा बांधवांनी मोठ्या श्रद्धेने या जयंती सोहळ्यात सहभाग घेतला.

Tamil Nadu
Birth Anniversary
Celebration
Chhatrapati Shivaji Maharaj
Shiv Jayanti

