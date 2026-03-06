Pune Transport : शिवजयंतीनिमित्त पुण्यात आज वाहतुकीत बदल

पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शुक्रवारी (ता. ६) शहरातील मध्यवर्ती भागात मिरवणुका निघणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत. लक्ष्मी रस्ता-छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता परिसरात आणि आसपासच्या मार्गांवर सकाळी सातपासून गर्दी ओसरेपर्यंत काही मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली..लक्ष्मी रस्ता, छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता तसेच लष्कर वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील एम. जी. रस्ता आणि ईस्ट स्ट्रीट परिसरात वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात आला आहे..जिजामाता चौकातून छत्रपती शिवाजी महाराज रस्तामार्गे स्वारगेटकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी स. गो. बर्वे चौकातून जंगली महाराज रस्ता-खंडोजीबाबा चौक-लोकमान्य टिळक चौक-टिळक रस्ता हा पर्यायी मार्ग ठेवला आहे. तसेच गणेश रस्ता-दारूवाला पूल परिसरातून येणारी वाहतूक दारूवाला पूल चौकातून वळविण्यात येणार आहे..मिरवणुका लक्ष्मी रस्त्यावर असताना सोन्या मारुती चौक परिसरातील वाहतूक संत कबीर चौकातून वळविण्यात येईल. बाजीराव रस्तामार्गे शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी पूरम चौकातून टिळक रस्ता-अलका टॉकीज चौक-फर्ग्युसन रस्ता हा पर्यायी मार्ग असेल.मिरवणुका सुरू झाल्यानंतर अप्पा बळवंत चौकातून बुधवार चौकाकडे जाणारी वाहतूक केळकर रस्तामार्गे वळविण्यात येईल. याशिवाय गाडगीळ पुतळा परिसरातून मिरवणुका पुढे जाईपर्यंत स्वातंत्र्यवीर सावरकर भवन पूल-बालगंधर्व चौकमार्गे वाहतूक सोडण्यात येईल..शनिवारवाडा परिसरातील वाहतूकही कॉसमॉस बँक जंक्शन-सावरकर भवन पूल-टिळक पूल मार्गे मनपा भवनाकडे वळविण्यात येणार आहे. दरम्यान, लष्कर वाहतूक विभागाच्या हद्दीत एम. जी. रस्ता, ईस्ट स्ट्रीट, गोळीबार मैदान, महावीर चौक, बाबाजान चौक, छत्रपती शिवाजी मार्केट परिसरातील वाहतुकीतही आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.