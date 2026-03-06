Pune Transport : शिवजयंतीनिमित्त पुण्यात आज वाहतुकीत बदल

पुणे

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शुक्रवारी (ता. ६) शहरातील मध्यवर्ती भागात मिरवणुका निघणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शुक्रवारी (ता. ६) शहरातील मध्यवर्ती भागात मिरवणुका निघणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत. लक्ष्मी रस्ता-छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता परिसरात आणि आसपासच्या मार्गांवर सकाळी सातपासून गर्दी ओसरेपर्यंत काही मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली.

