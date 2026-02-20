Pune Shivjayanti : पुण्यनगरी ‘शिवमय’; सरदारांच्या वंशजांकडून शिवरायांना मानवंदना

पुणे - एकापेक्षा एक कल्पक पद्धतीने सजलेले ९६ स्वराज्यरथ... ५१ रणरागिणींच्या मर्दानी खेळांची चित्तथरारक मानवंदना... रणशिंगांची ललकारी अन् ढोल-ताशांचा गजर आणि ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ असा आसमंतात घुमणारा जयघोष... अशा भव्य मिरवणुकीने जणू पुण्यात शिवशाही अवतरली होती. या भव्य स्वराज्यरथ सोहळ्याने शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना देण्यात आली..निमित्त होते, शिवजयंती महोत्सव समिती, पुणे यांच्यातर्फे शिवजयंतीनिमित्त आयोजित शिवजन्मोत्सव स्वराज्यरथ सोहळ्याचे. लाल महालातील राजमाता जिजाऊंच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आणि अग्रभागी असलेल्या रथावरील शिवज्योत प्रज्वलित करून मिरवणुकीला सुरुवात झाली. मिरवणुकीचे यंदा १४वे वर्ष आहे..याप्रसंगी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महापौर मंजूषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, आमदार हेमंत रासने, पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष अमित गायकवाड तसेच सर्व स्वराज्य घराण्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने आणि सर्व स्वराज्य घराण्यांचे प्रतिनिधी यांच्या हस्ते शिवज्योत प्रज्वलित करण्यात आली. मिरवणूक अनुभवण्यासाठी शहराच्या विविध भागांतून नागरिक पारंपरिक वेशभूषेत आले होते. ५१ रणरागिणींच्या महाराणी ताराराणी शौर्य पथकाने शिवकालीन युद्धकलेची प्रात्यक्षिके सादर केली. नादब्रह्म ढोल - ताशा पथकाच्या जल्लोषपूर्ण वादनाने वातावरण मंत्रमुग्ध झाले..या मिरवणुकीत ‘जिजाऊ माँसाहेब शहाजी महाराज शिवज्योत रथ’ या मानाच्या मुख्य रथाच्या नेतृत्वाखाली सरसेनापती वीर बाजी पासलकर, सरदार कान्होजी नाईक जेधे, सरदार कृष्णाजी नाईक बांदल, सरनौबत सेनापती येसाजी कंक, नरवीर तानाजी मालुसरे, अटकवीर सरदार मानाजी पायगुडे, कान्होजी नाईक कोंडे, सरसेनापती हंबीरराव मोहिते, बाबाजी ढमढेरे, पिलाजीराव सणस, हैबतराव शिळीमकर यांसह अनेक सरदार घराण्यांचे ९६ स्वराज्यरथ आपला गौरवशाली इतिहास मांडत सहभागी झाले. या सोहळ्याचे आयोजन अमित गायकवाड यांच्यासह सचिन पायगुडे, रवींद्र कंक, शंकर कडू, नीलेश जेधे, गोपी पवार, समीर जाधवराव, प्रवीण गायकवाड यांसह असंख्य स्वराज्यबांधवांनी केले होते..मिरवणुकीतील क्षणचित्रेस्वराज्यरथांवरील देखाव्यांनी वेधले लक्षफेटे, धोतर, नऊवारी, नथ अशा पारंपरिक वेषभूषेने वेधले लक्षस्वराज्यरथांचे आगमन होताच उत्साह शिगेलायुद्धकलेच्या प्रात्यक्षिकांना आणि ढोल - ताशा वादनाला टाळ्यांच्या गजरात दाद‘जय भवानी, जय शिवाजी’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ अशा घोषणांनी दुमदुमला आसमंत .स्मारकावर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टीशिवाजीनगर येथील एसएसपीएमएस संस्थेच्या प्रांगणातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ स्मारकावर हेलिकॅाप्टरमधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली. ईशान गायकवाड यांनी सलग १५व्या वर्षी पुष्पवृष्टी केली. ‘‘सलग १५ वर्षे पुष्पवृष्टी करण्याची संधी मला मिळाली, यासाठी मी स्वतःला भाग्यवान समजतो,’’ असे सांगत ईशान गायकवाड यांनी श्रीमंत मालोजीराजे छत्रपती आणि पुणे पोलिस यांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.