छत्रपती शिवराय अभिवादन यात्रा
आळेफाटा, ता. २३ ः आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळ संचलित बाळासाहेब जाधव महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे शिवजयंतीनिमित्त किल्ले शिवनेरी येथे ‘छत्रपती शिवराय अभिवादन यात्रा’ उत्साहात पार पडली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रवीण जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या यात्रेचे आयोजन केले होते.
या उपक्रमात राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी प्रा. डॉ. जयसिंग गाडेकर, प्रा. विकास पुंडे, प्रा. सोनल घोडेकर आणि प्रा. अरविंद कुटे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ५० स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी शिवनेरी किल्ल्यावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मस्थळाला अभिवादन केले. तसेच, राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवरायांच्या स्मृतींना वंदन केले.
यावेळी प्रा. डॉ. जयसिंग गाडेकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनकार्याची महती सांगणारी शिववंदना सादर केली. विद्यार्थ्यांनी ऐतिहासिक स्थळाची स्वच्छता राखण्याचा संकल्प करत किल्ल्यावर विखुरलेल्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्या व इतर कचरा गोळा करून कचराकुंड्यांमध्ये टाकला. शिवजयंती नियोजन समितीतर्फे आरोग्य पथकाच्या माध्यमातून प्रथमोपचार, वाहतूक आणि पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था करण्यात आल्यामुळे उत्सव सुरक्षित व उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडल्याचे विद्यार्थ्यांनी नमूद केले. अभिवादन यात्रेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाविषयी अभिमानाची भावना आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
