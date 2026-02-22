Sinhagad Clean Up: शिवजयंतीनिमित्त विद्यार्थ्यांचा सिंहगडावर प्रेरणादायी स्वच्छता आणि समाजसेवा उपक्रम

शिवजयंती निमित्त दरवर्षी मोठ्या संख्येने शिवभक्त व पर्यटक किल्ले सिंहगड येथे दर्शनासाठी व ऐतिहासिक स्थळाला भेट देण्यासाठी एकत्र येतात; मात्र वाढत्या गर्दीमुळे किल्ल्याच्या परिसरात प्लास्टिक, पाण्याच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांचे पॅकेट्स तसेच इतर कचरा मोठ्या प्रमाणात साचलेला दिसून येतो..याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांना शब्दांपेक्षा कृतीतून अभिवादन करण्याच्या उद्देशाने शुक्रवार दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी, शिवजयंतीच्या दुसऱ्या दिवशी, सकाळी ०७:०० वाजता किल्ले सिंहगडावर स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. श्रीमती सुधाताई मांडके कॉलेज येथील विद्यार्थ्यांनी अनोख्या पद्धतीने उत्सव साजरा करत सिंहगड किल्ला येथे स्वच्छता अभियान राबवले..या उपक्रमात एकूण २३ विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत सामाजिक बांधिलकीची जाणीव दाखवून दिली. विद्यार्थ्यांनी किल्ल्यावरील प्लास्टिक व इतर कचरा गोळा करून परिसर स्वच्छ केला तसेच पर्यटकांनाही स्वच्छता राखण्याचे आवाहन केले. “स्वच्छ किल्ला – सुरक्षित वारसा” असा संदेश देत विद्यार्थ्यांनी जनजागृती केली..या उपक्रमाचे समन्वयक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रा. विश्वेश लोहार यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले व स्वतः प्रत्यक्ष सहभाग घेत त्यांना प्रोत्साहित केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने संपूर्ण परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवली..Sillod News : सिल्लोडमध्ये तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेत २३०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग; विद्यार्थ्यांनी मांडले सामाजिक जाणीव व राष्ट्रप्रेमाचे विचार.याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी शूर मराठा सरदार तानाजी मालुसरे यांच्या समाधी परिसराची स्वच्छता करून त्यांना अभिवादन केले. या कृतीमुळे इतिहासाविषयी आदर व राष्ट्रीय अभिमान व्यक्त झाला.विद्यार्थ्यांनी घेतलेला हा उपक्रम पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जबाबदारी आणि ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा प्रेरणादायी आदर्श ठरला असून नागरिकांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.