Shivjayanti : शिवनेरीवर आज रंगणार शिवजन्मसोहळा; प्रशासनाकडून तयारी पूर्ण

जुन्नर - स्वराज्याचे संस्थापक, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांचा ३९६ वा जन्मसोहळा गुरुवारी (ता. १९) किल्ले शिवनेरी येथे पार पडणार आहे. शिवजन्म सोहळ्यासाठी किल्ले शिवनेरी सज्ज झाला असून, गडावरील उत्सवाची सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.शिवजन्मस्थळ, शिवकुंज या परिसरात आकर्षक फुलांची आरास करण्यात आली आहे. शिवजयंती उत्सव यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी दिली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, आमदार शरद सोनवणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये सोहळा होणार आहे. किल्ले शिवनेरीवर सकाळी सात वाजता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या हस्ते गड देवता शिवाई देवीची शासकीय अभिषेक व महापूजा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिवाई देवी देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र भगत व बाजार समितीचे संचालक प्रकाश ताजणे यांनी दिली..मुख्यमंत्री व मान्यवरांचे हेलिकॉप्टरने सकाळी पावणे नऊच्या सुमारास आगमन होणार आहे. यासाठी गडावर हेलिपॅडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानंतर शिवजन्म स्थळावर बालशिवबांचा पाळणा जोजवून शिवजन्म सोहळा साजरा केला जाणार आहे.शिवजन्म सोहळा झाल्यानंतर मान्यवरांना पोलिस दलाकडून मानवंदना देण्यात येणार आहे. याप्रसंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ओतूर क्रमांकएक व दोन या शाळांचे विद्यार्थी शिवचरित्र व महाराष्ट्राची संस्कृती यावर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणार आहेत. यावेळी मर्दानी खेळांचे प्रात्यक्षिक सादर केले जाणार आहेत..प्रत्येक शिवभक्ताची होणार नोंदशिवजयंती निमित्ताने गडावर येणाऱ्या शिवभक्तांची अचूक संख्या मिळावी, यासाठी गडाच्या पहिल्या पायरीवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून, प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना त्याची आपोआप नोंद घेतली जाणार आहे, अशी माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली..साखळदंड मार्ग पूर्ण बंदगडावर जाण्यासाठी दुसरा मार्ग असलेला साखळदंड पूर्णतः बंद ठेवला आहे. मंत्री महोदय यांचे गडावर आगमन झाल्यानंतर शिवभक्तांना शिवजन्म सोहळा होईपर्यंत सुरक्षेच्या कारणास्तव गडावर प्रवेश नाकारण्यात आला असल्याचे प्रांताधिकारी शिंदे यांनी सांगितले..मोठा पोलिस बंदोबस्तशिवजयंती निमित्ताने पोलिस दलाकडून सुरक्षेच्या कारणास्तव चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस दलाकडून दोन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, सहा उपविभागीय पोलिस अधिकारी, २८ पोलिस निरीक्षक, ८६ साहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक, सातशे पोलिस कर्मचारी व सातशे होमगार्ड, एवढा पोलिस बंदोबस्त जुन्नर शहर ते शिवजन्म स्थळ या भागात ठेवण्यात आला असल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांनी दिली..शिवभक्तांसाठीची व्यवस्थावनविभागाच्या वतीने शिवभक्तांसाठी बालेकिल्ला परिसरात बारा हजार लिटर क्षमतेची टाकी बसवून पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था.शिवजन्म सोहळा सर्व शिवभक्तांना अनुभवता यावा, यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक, दत्त मंदिर, शिवाई देवी मंदिर परिसर व शिवकुंज परिसर या ठिकाणी स्क्रीन.गडाच्या पायथ्यापासून वाहनतळापर्यंत शिवभक्तांना नेण्यासाठी चार एसटी बसची मोफत व्यवस्था.शिवभक्तांच्या आरोग्याच्या सुविधेसाठी ठिकठिकाणी चौदा आरोग्य पथके.किल्ले शिवनेरी तसेच पायथा, शहर ते पायथा मार्ग, पार्किंग अशा एकूण १५० ठिकाणी शौचालयांची व्यवस्था.एकूण वीस ठिकाणी पार्किंगची प्रशस्त व्यवस्था.किल्ल्याच्या पायथ्याशी असणाऱ्या दत्त मंदिर परिसरात मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष..