Shivneri Fort Stampede : शिवनेरी किल्ल्यावर शिवजयंती उत्सवाला गालबोट! चेंगराचेंगरीत अनेक शिवभक्त जखमी, मध्यरात्री नेमकं काय घडलं? घटनेनंतर पोलिस म्हणाले...

Shivneri Fort Stampede : शिवनेरी किल्ल्यावर (Shivneri Fort) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त सुरू असलेल्या उत्सवाला मध्यरात्री दुर्दैवी वळण लागले. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने आलेल्या शिवभक्तांच्या गर्दीत चेंगराचेंगरीची घटना घडली असून त्यात अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे..मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शिवजयंतीनिमित्त हजारो शिवभक्त शिवनेरी किल्ल्यावर दाखल झाले होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास अंबरखाना परिसरातील हत्ती दरवाजा आणि गणेश दरवाजा यांच्या दरम्यान असलेल्या अरुंद प्रवेशद्वारात प्रचंड गर्दी झाली. जागा अरुंद आणि भाविकांची संख्या अधिक असल्याने ढकलाढकली सुरू झाली आणि काही क्षणांतच चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण झाली..प्राथमिक माहितीनुसार, त्या वेळी गर्दी नियंत्रणासाठी पुरेशी पोलिस बंदोबस्त व्यवस्था नसल्याचे सांगितले जात आहे. अचानक वाढलेल्या गर्दीमुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली. घटनेनंतर स्थानिक स्वयंसेवक आणि प्रशासनाच्या मदतीने जखमी शिवभक्तांना तातडीने किल्ल्याखाली आणण्यात आले..PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या नजरा 'पीएम किसान' हप्त्याकडे; कधी जमा होणार 22 वा हप्ता? जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक लाभार्थी.रुग्णवाहिकांद्वारे त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून जुन्नर आणि मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सुदैवाने, कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही; मात्र काही जणांना गंभीर दुखापत झाली असल्याचे समजते..यंदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ३९६ वा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. संपूर्ण शिवनेरी परिसर विद्युत रोषणाईने सजला असून भगव्या रंगात न्हाऊन निघालेला गड पाहण्यासाठी हजारो शिवभक्तांनी गर्दी केली आहे. ‘जय जिजाऊ, जय शिवराय’च्या घोषणांनी गड दुमदुमला असला, तरी या घटनेनंतर गर्दी व्यवस्थापनाबाबत अधिक काळजी घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..काय म्हणाले पोलिस?पुणे ग्रामीण पोलिसांनी स्पष्ट केले की, शिवज्योत गडावरून खाली आणत असताना एका व्यक्तीचा पाय घसरून तो खाली पडला. त्याच्या पुढे चालत असलेले आणखी दोन जण देखील तोल जाऊन पडले. त्यामुळे त्या ठिकाणी काही काळ गर्दीची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, चेंगराचेंगरीचा कोणताही प्रकार घडलेला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.