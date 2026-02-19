CM Devendra Fadnavis : किल्ले शिवनेरीसह बारा किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे गौरवोद्गार

जुन्नर : छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार असलेल्या किल्ले शिवनेरीसह राज्यातील बारा किल्ल्यांना युनेस्कोचा वर्ल्ड हेरिटेज चा दर्जा मिळाल्यामुळे छत्रपती शिवराय हे जागतिक किर्तीचे होते हे या घटनेमुळे जगाने देखील मान्य केल्याचे गौरवोद्गार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. किल्ले शिवनेरी येथे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 396 व्या जयंती निमित्ताने मराठा सेवा संघाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या अभिवादन सभेत राज्यातील जनतेला शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. .यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, सिने अभिनेते रितेश देशमुख, आमदार शरद सोनवणे, माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, मराठा सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय घोगरे, कार्याध्यक्ष नवनाथ घाडगे, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मुळे, तालुकाध्यक्ष गणेश महाबरे , माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कुंजीर, ऑड. राजेंद्र बुट्टे पाटील यांसह पदाधिकारी, शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर आपला इतिहास आणि भूगोल राहिला नसता. शिवरायांनी आठरा पगड जातीच्या मावळ्यांना एकत्र करून फौज तयार केली व त्या फौजेच्या मदतीने स्वराज्य निर्माण केले व देव, देश आणिं धर्म यासाठी मावळे लढले. छत्रपतींच्या राज्यकारभाराबाबत जगभरात आश्चर्य व्यक्त केले जाते. महाराजांना कल्पना होती की पुढचा शत्रू हा सागरी मार्गाने आक्रमण करणार याची दखल घेऊन महाराजांनी जलदुर्ग उभारले. या दुर्गांमुळे पश्चिमी किनाऱ्याला संरक्षण मिळाले आहे..किल्ले शिवनेरीवर माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांचे विशेष प्रेम होते. जिल्ह्यातील सर्व किल्ले हे अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले आहेत. छत्रपती शिवरायांची 2030 साली 400 वी जयंती संपूर्ण जगाचे डोळे दिपतील एवढी भव्य करण्याचे आश्वासन यावेळी फडणवीस यांनी दिले.यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, स्वराज्याबद्दलची तळमळ, निष्ठा, पराक्रम व निष्कलंक चारित्र्य यामुळे छत्रपती शिवरायांची आदर्श राजा म्हणून जगभरात कीर्ती पसरली. आज राज्यकर्ते ज्या विकासाच्या आणि लोककल्याणकारी योजनांचा विचार करतात त्याचा विचार महाराजांनी चारशे वर्षापूर्वी केला होता. महाराजांच्या गनिमी काव्याचे धडे आज जगातील अनेक देशांकडून गिरवले जात आहेत. राज्यातील किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी शासनाने पर्यटन सर्किट तयार केले आहे. राज्यातील लाडक्या बहिणींना आत्मनिर्भर करून आत्मसन्मान देण्याचे काम युती शासनाने केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे छत्रपती शिवरायांचे निस्सीम भक्त आहेत म्हणूनच नौदलाच्या ध्वजावर छत्रपती शिवरायांना मानाचे स्थान दिले आहे. भारताला विकसित व महासत्ता बनविण्यासाठी छत्रपती शिवरायांचे विचार प्रेरणादायी व मार्गदर्शक ठरतील असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले..Latest Marathi News Live Update : मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’बाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मिलिंद नार्वेकरांची महत्त्वाची मागणी.यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की,किल्ले शिवनेरीची भूमी ही पवित्र भूमी असून या भूमीमध्ये छत्रपती शिवरायांच्या रूपाने स्वराज्याचा तेजस्वी सूर्याचा जन्म झाला. ही अन्यायाविरोधात लढणारी भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा आदर्श कधीही सोडणार नाही. छत्रपती शिवरायांच्या विचारांवर महायुतीचे सरकार कार्यरत आहे. महायुती सरकारच्या माध्यमातून विकासाचा प्रवाह वेगाने पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. तरराज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने अत्यंत कठीण प्रसंगात राजमाता जिजाऊंचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊनच उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली असे सांगत असतानाच पवार यांना गहिवरून आले होते..यावेळी आमदार सोनवणे यांनी तालुक्यातील बिबट्याच्या गंभीर समस्येबाबत उपस्थितांचे लक्ष वेधत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली. यासह कुंभमेळा, पुणे नाशिक रेल्वे मार्ग, दाऱ्या घाट, आदिवासी भागाच्या विकासासाठी पंचावन्न किलोमीटरचा रिंगरोड, उंब्रज ते ओझर पूल व येडगाव जलाशयाच्या बँक वॉटर मध्ये बोटिंग ची परवानगी या विविध मागण्या मुख्यमंत्री व उपस्थितांकडे केल्या. सभेची सुरुवात मराठा सेवा संघ आणि जिजाऊ ब्रिगेड च्या महिला कार्यकर्त्यांनी जिजाऊ वंदनाने केली. तद्नंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. सेवा संघाच्या वतीने मान्यवरांना बालशिवबा व राजमाता जिजाऊ यांची प्रतिकृती देऊन सन्मानित करण्यात आले.कार्यक्रमांचे प्रास्ताविक विजय घोगरे यांनी केले. सूत्रसंचलन कैलास मुसळे यांनी केले तर आभार तालुकाध्यक्ष गणेश महाबरे यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.