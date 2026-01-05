Demand to Launch Shivneri–Naneghat Digital Heritage Guide

Shivneri Digital Guide : "शिवनेरी - नाणेघाट डिजीटल गाईड कार्यान्वित करा"- मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शिवजयंतीला उद्घघाटनाची ‘सह्याद्री’ ची मागणी!

Shivneri Naneghat Digital Heritage : शिवनेरी किल्ला व नाणेघाटचा समृद्ध इतिहास डिजिटल ऑडिओ गाईडद्वारे पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्याची मागणी सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेने केली आहे. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसह शिवभक्तांसाठी माहितीपूर्ण ठरणार आहे.
जुन्नर : युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळाचा मान मिळालेल्या शिवनेरी किल्ल्यासह सातवाहनकालिन नाणेघाटाच्या ऐतिहासिक माहितीचा खजिना डिजीटल स्वरूपात येत्या शिवजंयतीला (19 फेब्रुवारी 2026) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते उपलब्ध करून देण्याची मागणी सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेने भारतीय पुरातत्व विभागाकडे केली आहे.

