पुणे

‘शिवसमर्थ मल्टिस्टेट’चा वर्धापनदिन

‘शिवसमर्थ मल्टिस्टेट’चा वर्धापनदिन
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‘शिवसमर्थ’च्या वर्धापनदिनी
तळमावलेत आज कार्यक्रम

ढेबेवाडी, ता. १४ ः तळमावले येथील शिवसमर्थ मल्टिस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीच्या वर्धापनदिन सोहळ्यानिमित्त उद्या (शनिवार) संस्थेतर्फे विविध उपक्रमांचे आयोजन केल्याची माहिती संस्थेचे संस्थापक, अध्यक्ष ॲड. जनार्दन बोत्रे यांनी दिली.

मुख्य कार्यालयात उद्या सकाळी श्री सत्यनारायण पूजेचे आयोजन केले आहे. सभासद, ठेवीदार आणि नागरिकांनी तीर्थप्रसादाचा लाभ घेण्याचे आवाहन संस्थेतर्फे केले आहे. वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून संस्थेने ठेवीदारांसाठी मुदत ठेवींवर एक टक्के जादा व्याज दर योजना जाहीर केली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत ही योजना राहील. नेहमीपेक्षा एक टक्का जादा व्याजदर दिला जाणार आहे.
शिवसमर्थ मल्टिस्टेट व साताऱ्यातील बालाजी ब्लड सेंटरच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे. शिबिरात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
शिव आरोग्य सेवा मल्टिस्पेशालिटी को-ऑप. हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च सेंटरच्या सहकार्याने तळमावले येथील शिव आरोग्य सेवा हॉस्पिटल येथे मोफत सर्वरोग आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले आहे. सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत हे शिबिर सर्वांसाठी मोफत खुले राहील. शिबिरात तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून रुग्णांची मोफत तपासणी व सल्ला दिला जाईल.
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