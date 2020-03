मशिदीमध्ये गर्दी करू नका; शिवसेनेचे आवाहन

कॅन्टोन्मेंट : पुणे शहरात कोरोना व्हायरसचा अत्यंत वेगाने त्याचा प्रादुर्भाव वाढत असून मशिदीमध्ये मोठया प्रमाणात गर्दी केली जात आहे. यावेळी पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदार संघाचे विभाग प्रमुख जावेद खान यांनी भागातील मशिदींमध्ये जमवाजमव कमी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना निवेदन सदर केले आहे. यामध्ये मशिदीजवळ हौद तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात यावेत, मशिदीमध्ये प्रवेश कारण्याआधी घरातूनच वजु करिता हातपाय धुवुन येणे, फक्त अति महत्वाच्या नमाज अदा करण्याकरीता मशिदीमध्ये यावे, सुन्नत व नफील स्वरूपाच्या नमाज घरी अदा करणे, विनाकारण गर्दी करून मशिदीमध्ये थांबू नये, मशिदीची वारंवार सफाई करणे, मशिदीमधील चटई व गालीचे तात्पुरते हटविण्यात यावे, मशिदीबाहेर विनाकारण गर्दी करू नये, कोरोनात संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरवू नये, मुस्लिम समाजाकडून शासनास योग्य मदत अपेक्षित असल्याने समाजाने ती मान्य करून शासनास मदत करावी. सदर सर्व सुचना या कोरोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव होऊ नये म्हणून विंनती करण्यात आलेली आहे. कोणाच्याही भावना दुखाविण्याचा या मागचा उद्देश नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी शेरु रंगरेज , बिलाल शेख , मोहंमद शेख , मुसा शेख , आसिफ शेख , वसिम पानसरे , मुदस्सर अत्तार , मतिन शेख आदि उपस्थित होते

