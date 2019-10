Video : उमेदवारी दिली म्हणजे उपकार केले नाहीत...

पुणे : विधानसभेसाठी शिवसेनेने उमेदवारी दिली म्हणजे आमच्यावर उपकार केलेले नाहीत. आम्ही कष्ट केले आहेत, असे रोखठोक मत शिवसेना नेते विजय शिवतारे यांनी व्यक्त केले. पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवतारे म्हणाले, पुणे शहरातील आठही मतदारसंघात विद्यमान आमदार असल्याचे कारण देत भाजपने आठही जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर भाजपच्या पहिल्याच यादीत आठही जागांसाठीचे उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यात त्यामुळे काही नाराज शिवसैनिकांनी थेट 'मातोश्री'कडे धाव घेतली आहे. यावर उद्धव ठाकरे कोणता निर्णय घेतात याकडे पुण्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र, शिवसेनेने जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत शिवतारे यांचे नाव आहे. सर्व विद्यमान उमेदवारांना यावेळी उमेदवारी देण्यात आल्या आहेत. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. मलाही उमेदवारी देताना उपकार केले नाहीत तर मी कष्ट केले आहेत. तो माझा हक्क आहे. शेवटी उमेदवारी देण्याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आहे. पक्षप्रमुखांचे आशिर्वाद नक्कीच आहेत.' दरम्यान, शिवतारे यांनी रोखठोक मत व्यक्त केल्याने चर्चेत आले असून, त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

