Manchar News : मंचर नगरपंचायतीत हजेरीशिवाय कारभार; मुख्याधिकाऱ्यांची अचानक तपासणी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यात खळबळ

मंचर नगरपंचायतीत कार्यरत काही अधिकारी व कर्मचारी हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी न करता तसेच गैरहजर असताना रजेचा अर्ज देत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आला उघडकीस.
मंचर - मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायतीत कार्यरत काही अधिकारी व कर्मचारी हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी न करता तसेच गैरहजर असताना रजेचा अर्ज देत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अतिरिक्त मुख्याधिकारी अंबादास गरकळ यांनी अचानक भेट देत केलेल्या तपासणीत हा प्रकार समोर आला.

