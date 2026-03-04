Manchar News : मंचर नगरपंचायतीत हजेरीशिवाय कारभार; मुख्याधिकाऱ्यांची अचानक तपासणी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यात खळबळ

मंचर - मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायतीत कार्यरत काही अधिकारी व कर्मचारी हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी न करता तसेच गैरहजर असताना रजेचा अर्ज देत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अतिरिक्त मुख्याधिकारी अंबादास गरकळ यांनी अचानक भेट देत केलेल्या तपासणीत हा प्रकार समोर आला..मंचर नगरपंचायत येथे सध्या राजगुरुनगर नगरपंचायत चे मुख्याधिकारी अंबादास गरकळ यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार आहे. त्यांनी सोमवारी (ता. २) संध्याकाळी पाच वाजता कार्यायाला अचानक भेट देऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती तपासली असता काही जण कामावर अनुपस्थित असल्याचे आढळले. त्यानंतर हजेरीपत्रक मागविण्यात आले असता संबंधितांनी स्वाक्षरी न केल्याचे तसेच रजेचा अर्जही सादर न केल्याचे स्पष्ट झाले. हा प्रकार उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात यांच्या समक्ष घडला..गरकळ यांनी ज्या ठिकाणी स्वाक्षऱ्या नव्हत्या त्या नोंदींसमोर ‘गैरहजर’ असा शेरा मारला. यापुढे पूर्वपरवानगी व रजेचा अर्ज देणे बंधनकारक राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळे व उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात यांच्या निवडीनंतर मुख्याधिकारी गोविंद जाधव दीर्घ मुदतीच्यारजेवर गेले आहेत. ते पुन्हा हजर होणार नाहीत अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली..अतिरिक्त कार्यभारामुळे कार्यालयीन कामकाजात शिथिलता आल्याची चर्चा होती. 'आओ जाओ घर तुम्हारा' अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर गरकळ व थोरात यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.'मंचर नगरपंचायतीत लवकरच बायोमेट्रिक मशीन बसवण्यात येणार आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनीवेळेत कार्यालयात हजर राहणे बंधनकारक असेल. दर आठवड्याला कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल.नागरिकांची कामे तत्परतेने न करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.'- लक्ष्मण थोरात, उपनगराध्यक्ष, मंचर नगरपंचायत (ता. आंबेगाव).दृष्टिक्षेपात:मंचर नगरपंचायत -*अधिकाऱ्यांची संख्या - ८*कर्मचाऱ्यांची संख्या - 40*स्वच्छता कामगारांची संख्या - ६५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.