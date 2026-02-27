Shivling Theft : मुलखेडला समाज कंटकांकडून खंडोबा मंदिरातील शिवलिंगाची चोरी

पिरंगुट - मुलखेड आणि घोटवडे (ता. मुळशी) येथील दोन्ही गावांच्या हद्दीतील डोंगरावरील प्राचीन खंडोबा मंदिर व शिवमंदिर गाभाऱ्यातील पुरातन शिवलिंग काही समाज कंटकांनी उकरून काढून नेले आहे.शिवलिंगाच्या या विटंबनेमुळे परिसरात नागरिकांत संतापाची लाट उसळली आहे. घटनास्थळी पौड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी व त्यांचे पथक दाखल झालेले आहे. पंचनामा व तक्रार दाखल करण्याचे काम सुरू आहे..याबाबत पोलिस व ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलखेड येथील गावाच्या वायव्य दिशेला असलेल्या डोंगरमाथ्यावर वनविभागाच्या हद्दीत खंडोबा मंदीर आहे. सोमवारी (ता. २३) रोजी सकाळी देवाचे पुजारी शिवाजी तापकीर यांनी नेहमीप्रमाणे शिवलिंगाची तसेच अन्य मूर्तींची पूजा केली होती. त्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी काही भाविक मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते.त्यावेळी शिवलिंगाच्या जागेवर दगडी कुंडी त्यांना आढळली होती. परंतु त्यांना कोणतीही शंका आली नव्हती. त्यानंतर आज शुक्रवारी (ता. २७) काही भाविकांनी ही दगडी कुंडी बाजुला केली असता त्याखालील शिवलिंग गायब झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला..संतप्त भाविक व ग्रामस्थांनी पौड पोलिस ठाण्याशी संपर्क करून ही घटना कळविली. त्यामुळे तातडीने तेथील वरिष्ठ निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी व त्यांचे पथक घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत. पंचनामा व तक्रार नोंदविण्याचे काम सुरू आहे.उकरून गायब केलेले शिवलिंग परिसरात फेकून दिले असावे, त्याची तोडफोड केली असावी, त्याचा अंधश्रद्धेच्या कामासाठी उपयोग केला असावा अथवा अन्य कोणत्या कारणांसाठी हे शिवलिंग उखडून गायब केले असावे यासाठीचा पुढील तपास पौड पोलिस करीत आहेत..अंधश्रद्धा व खोट्या समजुतीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक मोहापायी ही घटना घडली असावी, अशी शंका काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. येथील ग्रामस्थ सचिन तापकीर यांनी सांगितले की, येथील मंदिर डोंगरावर असल्याने सकाळी व संध्याकाळी मंदिरात दर्शनासाठी भाविक जातात. पण सोमवारी घ़टना घडूनही त्याची शंका आली नाही..आज ही घटना लक्षात आली असून अशा विकृत मानसिकतेच्या व्यक्तिला कठोर शासन झाले पाहिजे. काही महिन्यांपूर्वी पौड येथील शिवमंदिरातही विटंबणेची घटना घडली होती. त्यानंतर तालुक्यातील ही दुसरी घटना घडल्याने शिवभक्तांनी संताप व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.