पुणे

Bhigwan Crime : आई अन् भावाच्या डोळ्यांत मिरची पूड टाकून तरुणीचे दोघांकडून अपहरण

एकवीस वर्षीय तरुणी, तिचा भाऊ व आईसोबत दुचाकीवरून घराकडे जात असताना...
young girl kidnapping

young girl kidnapping

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिगवण - इंदापूर व दौंड तालुक्याच्या सीमेवर भिगवण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी चारच्या सुमारास एकवीस वर्षीय तरुणीचे पिडीत तरुणी, तिचा भाऊ व मुलीच्या आईच्या डोळ्यामध्ये मिरची पूड टाकून दोन तरुणांनी अपहरण केले.

crime
brother
mother
attack
Bhigwan
young girl

