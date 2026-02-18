Theur Crime : थेऊरमध्ये विवाहितेचा ४ वर्ष अमानुष छळ; पतीसह सासरच्या ५ जणांवर गुन्हा दाखल

- सुनील जगतापथेऊर - विवाहानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच चारित्र्यावर संशय घेणे, सतत टोमणे, शिवीगाळ, मारहाण आणि रात्री-अपरात्री दोन चिमुकल्या मुलांसह घराबाहेर हकलून देणे असा विवाहितेचा क्रूर छळ केल्याची धक्कादायक घटना थेऊर (ता. हवेली) परिसरात उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पतीसह ५ जणांवर लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पती भाऊ युवराज राखपसरे, दादा भीमा लोंढे, सीमा दादा लोंढे, लक्ष्मण भीमा लोंढे, कविता सुनील लोंढे (सर्व रा. थेऊर, ता. हवेली) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी एका २३ वर्षीय विवाहितेने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पीडित महिलेचा विवाह २४ मे २०२० रोजी थेऊर येथील भाऊ राखपसरे याच्यासोबत झाला होता. सुरुवातीला संसार सुरळीत होता; परंतु, पिडीतेला दिवस गेल्यानंतर सासरच्या मंडळींकडून संशय घेण्यास सुरुवात केली. तिला मुलगी झाल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यास सुरवात केली..पिडीतेला पती भाऊ राखपसरे याच्या मोबाईलमध्ये आयटी कंपनीतील महिलांसोबतचे प्रेमसंबंधाचे चॅट,व्हॉइस रेकॉर्डिंग व फोटो आढळले. याबाबत जाब विचारल्यावर भाऊ राखपसरे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत पिडीतेला मारहाण केली. पिडीतेने नातेवाईकांकडे तक्रार केल्यावर 'तो पुरुष आहे, त्याला जे वाटेल ते करेल' असे सांगत उलट पीडितेलाच शिवीगाळ करण्यात आली..दरम्यान, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जत्रेत भाऊ राखपसरे हा दुसऱ्या तरुणीसोबत जवळीक साधताना दिसल्यानंतर पिडीतेने जाब विचारला. तेव्हा त्यांना पुन्हा मारहाण व घराबाहेर काढण्याची धमकी देण्यात आली. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी घरातील देवकार्यावेळी नातेवाईकांनी खोटी माहिती दिली म्हणून भाऊ राखपसरे यांनी पिडीतेला बेदम मारहाण केली..पिडीतेने मदतीसाठी आजी-आजोबांना बोलावल्यावर त्यांनाही शिवीगाळ केली. तसेच सर्वांनी मिळून पीडितेला दोन मुलांसह घराबाहेर हाकलून दिले अशी तक्रार पिडीतेने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिली आहे.त्यानुसार पतीसह त्याचे मामा व मावश्या यांच्याविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.