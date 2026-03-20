Junnar News : अबब... गाईच्या पोटातून निघाले तब्बल 49 किलो प्लॅस्टिक

जुन्नर - जुन्नर शहरात भरवस्तीमध्ये फिरणाऱ्या गाईच्या पोटातून शस्त्रक्रियेद्वारे तब्बल 49 किलोपर्यंत एवढे प्लॅस्टिक काढण्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना यश आले. जुन्नर येथील परदेशपुरा येथील गोशाळेत शुक्रवार ता. 20 रोजी या गाईवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली..दरम्यान, गाईच्या पोटातून निघालेल्या प्लॅस्टिक मुळे शहरातील कचऱ्याचे तसेच प्लॅस्टिकच्या वापराचे प्रमाण चिंताजनक असून हे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा पर्यावरण प्रेमी व प्राणिमित्रांकडून व्यक्त केली जात आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जुन्नर शहरातील रोकडे मारुती मंदिर परिसरात एका गाईची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती शहरातील सर्पमित्र व गोशाळा चालक आकाश परदेशी यांना मिळाली. परदेशी यांनी तत्काळ या गाईला आपल्या गोशाळेत नेले. गाईला दिसणाऱ्या लक्षणांवरून गंभीर स्वरूपाचा आजार झाल्याची परदेशी यांची खात्री पटल्यानंतर त्यांनी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला..पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विनायक गाडेकर व डॉ. सागर परदेशी यांनी गाईची वैद्यकीय तपासणी केली. गाईच्या लक्षणांवरून तसेच तपासणी नंतर गाईच्या पोटात प्लॅस्टिक असल्याची शंका त्यांना आली.त्यानुसार त्यांनी गाईची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. या दरम्यान या गाईच्या पोटातून तब्बल 48 किलो 600 ग्रॅम एवढे प्लॅस्टिक काढण्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना यश आले. शस्त्रक्रियेनंतर गाईची प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत असल्याचे डॉ. गाडेकर यांनी सांगितले..यावेळी परदेशपुरा गोसेवा संघाचे ओम परदेशी, प्रसाद पुंडे, शुभम गोरडे, हर्ष परदेशी, आदर्श परदेशी, बंटी परदेशी, रोहन परदेशी, अमर परदेशी, लखन परदेशी यांसह स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते.आकाश परदेशी हे सर्पमित्र म्हणून ओळखले जातात. आजपर्यंत परदेशी यांनी जवळपास पाच हजारपेक्षा अधिक सर्प पकडून त्यांना निसर्गाच्या सानिध्यात सुरक्षितपणे सोडले आहे. यासोबतच ते गोशाळा चालवत असून आठ गाईचा ते सांभाळ करतात.