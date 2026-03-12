Junnar Crime : विद्यार्थिनीवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करून पसार झालेल्या आरोपी युवकाने झाडाला गळफास घेऊन संपविले जीवन

जुन्नर - बारव पाडळी, ता. जुन्नर येथील आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील एका विद्यार्थिनीवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करून पसार झालेल्या आरोपी महेश मुरलीधर डामसे (वय-24 वर्षे) रा. आंबे, ता. जुन्नर या युवकाने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ओतूर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत गणेशखिंड परिसरात या युवकाने बुधवार ता. 11 रोजी आत्महत्या केल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, महेश डामसे या युवकाने लग्नाला नकार देत असल्याच्या कारणावरून स्वतःच्याच गावातील परंतु शिक्षणासाठी बारव पाडळी ता. जुन्नर येथील आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात निवासी असणाऱ्या अठरा वर्षीय विद्यार्थिनीवर बुधवार ता. 11 रोजी सकाळी साडे नऊच्या सुमारास कोयत्याने निर्घृणपणे जीवघेणा हल्ला केला होता..हल्ल्यानंतर आरोपी हा घटनास्थळावरून पसार झाला होता. आरोपीचा कसून शोध घेण्यासाठी जुन्नर पोलिस स्टेशनची पथके रवाना झाली होती. या पथकाने शहरातील तसेच परिसरातील सी.सी.टी.व्हि. फुटेजची तपासणी केल्यानंतर आरोपी हा त्याच्या दुचाकीवरून गणेशखिंड परिसराकडे गेल्याचे दिसून आले..गणेशखिंड परिसरात गुरुवार ता. 12 रोजी सायंकाळी चारच्या सुमारास आल्यानंतर आरोपीची दुचाकी पथकाला सापडली. आजुबाजूला शोध घेतला असता दुचाकीपासून काही अंतरावर असलेल्या एका झाडाला आरोपीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे दिसून आले..आरोपीने बुधवार ता. 11 रोजी आत्महत्या केल्याचा अंदाज त्याच्या मृतदेहाच्या अवस्थेवरून प्रथमदर्शनी वर्तवला जात असून, ओतूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेण्यात आली असल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक लहू थाटे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.