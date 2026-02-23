Pune News : कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांना मारहाण

पुणे - कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांना हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते तुषार दामगुडे आणि त्यांच्या साथीदारांनी मारहाण केल्याची घटना शहरातील मित्रमंडळ चौकातील एका वृत्तपत्राच्या कार्यालयासमोर सोमवारी (ता. २३) सायंकाळी घडली. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..काही दिवसांपूर्वी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची टिपू सुलतानशी तुलना केली होती. यावरून मोठा राजकीय गदारोळ उडाला होता. या विषयावर एका वृत्तवाहिनीने चर्चासत्र आयोजित केले होते. तेव्हा दामगुडे आणि पवार या दोघांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्यावरून समाजमाध्यमावर दोन्ही बाजूंनी पडसाद उमटले होते. या घटनेनंतर हरियाणामधील एका स्वच्छतागृहावर महापुरुषाचे छायाचित्र लावल्याच्या विषयावरून वाद सुरू झाला आहे..या संदर्भात चर्चासत्रासाठी सोमवारी एका वृत्तवाहिनीतर्फे त्यांना निमंत्रित केले होते. स्टुडिओमध्ये चर्चेनंतर पवार आणि दामगुडे हे दोघेही तेथून बाहेर पडले. कार्यालयाच्या बाहेर दामगुडे आणि त्यांचे सहकारी बोलत उभे होते. तेथे त्या दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यातून दामगुडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पवार यांना मारहाण केली. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून, त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर प्रसारित झाला आहे..सपकाळ यांच्याकडून निषेध -महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काँग्रेस प्रवक्ते पवार यांना मारहाण केल्याच्या घटनेचा निषेध व्यक्त केला आहे. ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रात गुंडांचे राज्य फोफावत आहे. गुंडांना अभय देण्याचे काम फडणवीस यांनी करू नये, हा महाराष्ट्र तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही. तुषार दामगुडेना अटक करण्यात यावी,’ अशी मागणी सपकाळ यांनी समाज माध्यमावरून केली आहे..वृत्तवाहिनीवर चर्चासत्र झाल्यानंतर मी कार्यालयातून बाहेर पडत होतो. त्यावेळी प्रवेशद्वाराबाहेर थांबलेल्या दामगुडे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मला शिवीगाळ करून बोलावले. ‘तू भाजप आणि संघाला विरोध का करतो, हर्षवर्धन सपकाळ यांची बाजू का घेतो’, असा जाब विचारत दामगुडे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मला मारहाण केली.- हनुमंत पवार, कॉंग्रेस प्रवक्ते..चार-पाच दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीच्या चर्चेत मी माझे मुद्दे मांडताना हनुमंत पवार यांनी मला शिवीगाळ केली होती. आज एका वृत्तवाहिनीतील चर्चा संपवून बाहेर येताना तू जास्त नक्षलवादी- नक्षलवादी करू नको, असे म्हणत शिवीगाळ करत नक्षलवाद्यांना तुला मारायला लावीन, अशी धमकी दिली. त्यामुळे या धमकीच्या हेतूची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे मी करणार आहे.- तुषार दामगुडे, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.