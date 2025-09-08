पुणे

Pune Crime : शनिवार पेठेत मुलाकडून ८० वर्षीय आईवर चाकूने हल्ला; आरोपी मुलाला अटक

कौटुंबिक वादातून मुलाने स्वतःच्या ८० वर्षीय आईवर चाकूने वार केल्याची धक्कादायक घटना शनिवार पेठेतील मेहुणपुरामध्ये शनिवारी रात्री घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कौटुंबिक वादातून मुलाने स्वतःच्या ८० वर्षीय आईवर चाकूने वार केल्याची धक्कादायक घटना शनिवार पेठेतील मेहुणपुरामध्ये शनिवारी रात्री घडली. ज्येष्ठ महिलेला उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल केले आहे. विश्रामबाग पोलिसांनी आरोपी मुलाला अटक केली आहे.

