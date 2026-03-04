पुणे

Pune Crime : मोबाईल ॲपद्वारे बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान! शिरूर तालुक्यात धक्कादायक प्रकार आला उघडकीस

खासगी दवाखान्‍यात सोनोग्राफी मशीनला चायनीज बनावटीचे मोबाईल ॲप जोडून त्याच्‍या मदतीने गर्भलिंग निदान केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार आला उघडकीस.
पुणे - शिरूर तालुक्यात खासगी दवाखान्‍यात सोनोग्राफी मशीनला चायनीज बनावटीचे मोबाईल ॲप जोडून त्याच्‍या मदतीने गर्भलिंग निदान केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

